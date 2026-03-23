Kickers vs. Wacker Burghausen oder: Der Traum vom Finale "dahoam" Am Dienstagabend steht in Würzburg das 1. Halbfinale des Totopokals an von Mathias Willmerdinger · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Sehen sich am Dienstagabend wieder und kämpfen dann um den Einzug ins Totopokal-Finale: Die Würzburger Kickers und der SV Wacker Burghausen. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Am Dienstagabend um 18:30 Uhr steht die erste Halbfinal-Begegnung im Bayerischen Totopokal auf dem Plan. Die Würzburger Kickers empfangen zuhause in der AKON-Arena den SV Wacker Burghausen. Das zweite Halbfinale findet dann am kommenden Samstag statt, wenn der TSV 1860 München zu Gast beim SSV Jahn Regensburg sein wird. Das Endspiel um den Bayerischen Totopokal steigt dann im Rahmen des "Finaltags der Amateure" am Samstag, den 23. Mai.



Die Konstellation mit dem ersten Halbfinale zwischen den Kickers und Wacker erfährt eine zusätzlich brisante Note, da der Sieger auf jeden Fall im Endspiel Heimrecht genießen wird. Denn im zweiten Duell zwischen dem SSV Jahn und dem TSV 1860 wird sich ein Drittligist fürs Finale qualifizieren und damit darf der Regionalligist gemäß den Statuten dann zuhause ran. Die Konstellation mit dem ersten Halbfinale zwischen den Kickers und Wacker erfährt eine zusätzlich brisante Note, da der Sieger auf jeden Fall im Endspiel Heimrecht genießen wird. Denn im zweiten Duell zwischen dem SSV Jahn und dem TSV 1860 wird sich ein Drittligist fürs Finale qualifizieren und damit darf der Regionalligist gemäß den Statuten dann zuhause ran. Für die Bender-Elf ist es ohnehin eine besondere Pokalsaison. Erstmals seit der Spielzeit 2016/2017 stehen die Oberbayern wieder im Halbfinale des Wettbewerbs. Damals erreichte der SV Wacker sogar das Endspiel, musste sich jedoch dem 1. FC Schweinfurt 05 vor 2.485 Zuschauern knapp mit 0:1 geschlagen geben.