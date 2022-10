Pokalauslosung: Kreisligist Haseldorf empfängt Oberligist Rugenbergen Haseldorf-Trainer Benjamin Kälberloh: „Wir werden leidenschaftlich als Team auftreten.“

Die gezogenen Paarungen für das Achtelfinale im Herrenbereich, das am Wochenende 16. bis 18. Dezember 2022 ausgetragen werden soll, lauten wie folgt:

TBS Pinneberg (BZ West) vs. ASV Hamburg (LL Hansa)

TuS Holstein Quickborn (BZ Nord) vs. TSV Sasel (Oberliga)

Eintracht Lokstedt (LL Hammonia) vs. FC Alsterbrüder (LL Hammonia)

TV Haseldorf (Kreisliga 1) vs. SV Rugenbergen (Oberliga)

Kummerfelder SV (LL Hammonia) vs. FC Teutonia 05 (Regionalliga Nord)

Hamm United FC (Oberliga) vs. Niendorfer TSV (Oberliga)

FC Süderelbe (Oberliga) vs. Concordia (Oberliga)

HEBC (Oberliga) vs. Sieger aus SC Victoria (OL)/FC Eintracht Norderstedt (Regionalliga Nord)



Den größten Liga-Unterschied wird es bei der Partie zwischen dem Kreisligisten TV Haseldorf, der in der letzten Runde den Landesligisten Klub Kosova rausschmiss, und dem Oberligisten SV Rugenbergen geben. Wir haben den Haseldorfer Trainer, Benjamin Kälberloh, zum Kracher-Los befragt. Seine Sicht auf das nächste Pokal-Duell: „Wir freuen uns auf das Spiel. Als Underdog einen Oberligisten zuhause zu empfangen, ist natürlich immer ein Highlight. Dass wir so weit gekommen sind, davon sind wir Haseldorfer überhaupt nicht ausgegangen. Das nehmen wir gerne mit. Jetzt haben wir uns das verdient, gegen einen Oberligisten spielen zu dürfen. Wir werden genauso wie gegen den Klub Kosova ins Spiel gehen. Wir werden leidenschaftlich als Team auftreten und alles reinschmeißen. Wir werden auch wieder das was wir können, abrufen. Wir hoffen, dass unsere Gäste einen schlechten Tag und wir eben einen Guten Tag haben. Aber grundsätzlich sind sie natürlich ganz klar der Favorit. Das nehmen wir dann aber auch sehr gerne so an.“



Ebenfalls ein Hammer-Los hat der Bezirksligist TuS Holstein Quickborn bekommen, der den TSV Sasel empfangen darf. Quickborns Ligamanager Johannes Mewes sagt dazu: „Wir können uns auf jeden Fall auf das sportlich vielleicht attraktivste Los mit dem TSV Sasel freuen. Denn Danny Zankl lässt seit Jahren immer mit dem attraktivsten und anspruchsvollsten Fußball Hamburgs spielen. Dafür verdient er ein großes Lob. Eigentlich können wir ganz befreit in die Partie gehen. Denn wir haben schon mehr erreicht, als wir uns vorgenommen hatten. Aber wir stehen jetzt im Achtelfinale, haben mit dem ETSV gerade einen zukünftigen Oberligisten rausgeworfen und haben Blut geleckt. Wir wollen und können dem Oberligisten zeigen, dass wir auch Fußball spielen. Wir brauchen uns nicht verstecken. Im Pokal kann alles passieren.“



Die gezogenen Paarungen für die dritte Runde im Frauenbereich, die am 05. und 06. November 2022 ausgetragen werden sollen, lauten wie folgt:

Sieger aus VfL Pinneberg 1. (BZ West)/Eimsbütteler TV 1. (RL Nord) vs. Sieger aus Walddörfer SV 1. (OL)/FC St. Pauli 1 (RL Nord)

ASV Bergedorf 85 1. (KL 02) vs. Eimsbütteler TV 2. (LL)

TuS Berne 1. (LL) vs. Niendorfer TSV 1. (LL)

TSC Wellingsbüttel 1. (OL) vs. GW Eimsbüttel 1. (OL)

SC Vier- und Marschlande 1. (BZ Ost) vs. FC St. Pauli 2. (OL)

Sieger aus Tura Harksheide 1. (BZ Ost)/Hamburger SV 1. (RL Nord) vs. SV Wilhelmsburg 1. (BZ Ost)

Walddörfer SV 2. (LL) vs. Union Tornesch 1. (OL)

HEBC 1. (BZ West) vs. Sieger aus Harburger TB 1. (LL)/SC Egenbüttel 1. (OL)



Die genauen Ansetzungen aller Spiele werden auf www.fussball.de veröffentlicht. Dort sind dann auch die ausgelosten Duelle der vierten Runde des Holsten-Pokals und der Heino-Gerstenberg-Spiele zu finden.