Pokal am Samstag: Mehr als nur eine Generalprobe

Benjamin Flicker (Trainer, Ehekirchen): "Seitdem ich in Ehekirchen Trainer bin, war das der beste Auftritt der Jungs. Wir haben bis zur 85. Minute ein konzentriertes Spiel hingelegt. Vor allem in der Verteidigung waren wir sehr aufmerksam. Leider mussten wir nach fünf Minuten durch einen dumm geklärten Kopfball nach einem Einwurf gleich den ersten Gegentreffer hinnehmen. Ein Rückstand in einem Pokalspiel gegen einen höherklassigeren Gegner ist natürlich immer äußerst unglücklich. Aber gut: Wir waren als Underdog lange noch im Spiel und hatten auch vielversprechende Chancen. Alles in allem ein guter Auftritt unserer Mannschaft gegen ein gutes Nördlinger Team. So, aber auch nur genau so, haben wir eine Chance, wenn demnächst in der Liga der Ball wieder rollt."