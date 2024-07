Hankofen gewinnt Fünf-Tore-Spiel - auch Seebach mit »gutem Feeling«

Zunächst die Fakten: Nach einem 0:2 zur Pause drehte am Samstagnachmittag der Favorit doch noch auf - und gewann am Ende 3:2. Somit ziehen die Dorfbuam in die nächste Runde des Bayerischen Totopokals ein. Ganz nebenbei glückte Richter, Wagner & Co. die Generalprobe für den Saisonauftakt in der Regionalliga Bayern: Der Aufsteiger bekommt es am kommenden Samstag mit dem FC Eintracht Bamberg zu tun. So paradox es auch klingen mag, aber auch der TSV Seebach geht trotz Niederlage mit einem "guten Feeling" (Stern) ins 1. Ligamatch - das am 20. Juli gegen Kosova Regenburg steigt. Das liegt wohl dann doch vor allem an den Klassen-Unterschied.

Vor allem die erste Halbzeit Pfisterer und Kameraden war ihrem Trainer zufolge "sehr, sehr gut. Wir haben zurecht 2:0 geführt und waren ebenbürtig". Insgesamt sah Stern eine super Leistung seiner Mannen. Und das aufgrund der eigenen Stärke. "Man könnte nicht behaupten, dass Hankofen unter Niveau gespielt hat." Allerdings konnte das Team aus dem Deggendorfer Stadtteil nur 80 Minuten sein Spiel durchbringen. "Und die restlichen 10 Minuten haben uns das Spiel gekostet."