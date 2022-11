Podcast: Gewalt gegen Schiedsrichter – ein Unparteiischer im Gespräch In Episode #189 des Podcasts von Brennpunkt Orange ist Danny Neidel mit Schiedsrichter Martin Falk im Gespräch.

Martin Falk veröffentlichte kürzlich einen offenen Brief und bezog zur Stellung zur Gewalt an Schiedsrichtern. Sein Brief war/ist vielbeachtet und auch ein Thema im Podcast.