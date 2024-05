Plötzliche Wende: Trainerduo sagt Karadeniz Bad Kreuznach ab

Doch daraus wird nun nichts. „Es gab kein böses Blut“, versichern beide Seiten nach einem gemeinsamen Gespräch, an dessen Ende man zu dem Schluss kam, dass im Sommer nicht der richtige Zeitpunkt ist. „Aus der Mannschaft heraus gab es mehrere Absagen“, erklärt Engin Karadeniz die Hintergründe. „Unser Gerüst ist weggebrochen“, formuliert es Yasin Senel und betont: „Es ist dumm gelaufen von Spielerseite aus, aber wir können es nicht ändern und müssen es jetzt hinnehmen“, werde man den Abwanderungswilligen nicht hinterherrennen.

Für die beiden angedachten Trainer stand danach allerdings fest: „Es war nicht mehr das, was wir wollten“, erklärt Engin Karadeniz, warum er und Ömer Degirmenci ihr „Ja“ revidierten. „Das Fundament, auf das wir uns verlassen haben, ist nicht mehr da“, machten auch die Neuzugänge, die das Trainergespann eigentlich schon von einem Wechsel ins Salinental überzeugt hatten, plötzlich einen Rückzieher. „Wir werden das Trainersein erstmal ruhen lassen und uns als Spieler eine neue Herausforderung suchen“, sagt Karadeniz, der in Münster-Sarmsheim wohnt.

Wie und in welcher Liga geht es weiter bei Karadeniz?