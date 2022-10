Plattling prüft Primus Auerbach - Aufsteigerduell in Winzer 11. Spieltag: Niederalteich in Kirchberg gefordert +++ Drei direkte Duelle im Abstiegskampf

Ein hochinteressantes Programm steht am elften Spieltag in der Kreisliga Straubing an. Sowohl an der Tabellenspitze als auch im Keller stehen gleich mehrere direkte Duelle an. Besonders ragt dabei natürlich der Kracher zwischen der SpVgg Plattling und Leader SV Auerbach heraus. Aber auch das Aufeinandertreffen der beiden starken Aufsteiger SV Winzer und TSV Lindberg sowie die Verfolgerduelle zwischen dem SV Kirchberg im Wald und der SpVgg Niederalteich sowie der DJK SB Straubing und dem ASV Steinach bergen viel Brisanz. Im Abstiegskampf sind die letzten sechs Teams der Tabelle allesamt unter sich. Vor allem Schlusslicht SV Motzing braucht dabei im Heimspiel gegen den SV Schwarzach schon fast zwingend einen Dreier.

Peter Gallmaier (Trainer SV Auerbach): "Nachdem wir letzte Woche - wenn auch am Schluss glücklich - doch hochverdient unseren zweiten Auswärtssieg feiern konnten, haben wir nun die nächste riesige Hürde vor uns. In Plattling erwartet uns ein weiterer Topfavorit auf den Aufstieg, der mit seinen höherklassig erfahrenen und talentierten jungen Spielern wieder mit aller Kraft versuchen wird, die letzte Niederlage vergessen zu machen, um wieder an die Tabellenspitze zu kommen. Hier werden wir als Mannschaft wieder bis zur letzten Minute gefordert sein und über uns hinauswachsen müssen, um was Zählbares mitzunehmen. Trotzdem können wir das Spiel aber ganz befreit angehen, da der Druck mehr auf Plattling liegt als bei uns. Für meine Jungs ist das ein Highlight, das sie genießen sollen."

Karl Prebeck (Sportlicher Leiter SpVgg Plattling): "Am Samstag empfangen wir den Spitzenreiter unserer Liga und dürfen gleichzeitig einige ehemalige Plattlinger bei uns begrüßen. Auerbach habe ich von Anfang an zu den Favoriten gezählt und das beweisen sie auch. Das sind die Spiele, für die man Fußball spielt. Wir hoffen, dass viele Zuschauer kommen und wir etwas Zählbares holen können."

Tobias Jakob (Abteilungsleiter SpVgg Niederalteich): "Zuhause gegen Straubing haben wir wieder ein anderes Gesicht gezeigt und verdient den Dreier eingefahren. In Kirchberg steht nun die nächste unangenehme Auswärtshürde an. Kirchberg ist ein eingeschworener Haufen mit etlichen guten Kickern. Gerade auch zuhause sind sie bärenstark. Für uns wird es wichtig sein, in erster Linie gut zu verteidigen und hinten wenig zuzulassen. Ansonsten wäre es nur wünschenswert, wenn wir auch auswärts endlich an unsere starken Heimauftritte anknüpfen könnten."

Personalien: Zu den bekannten Langzeitausfällen gesellt sich nun auch Spielertrainer Alois Kronschnabl mit einer schweren Knieverletzung. In der Defensive kehrt Alexander Trauner nach seinem Urlaub wieder in den Kader zurück.

Der ASV Steinach ist mit fünf Siegen in Folge derzeit die Mannschaft der Stunde in der Kreisliga Straubing. – Foto: Stefan Ritzinger

Daniel Färber (Trainer ASV Steinach): "Unsere Punktausbeute in den vergangenen fünf Spielen ist natürlich überragend. Wir haben immer irgendeinen Weg gefunden, die Spiele für uns zu entscheiden. Die beiden letzten Auftritte gegen Degernbach und Motzing waren aber nicht so wie ich mir das vorstelle. Wenn wir gegen die DJK den Schalter nicht umlegen und dahin zurückkehren, was uns stark macht, werden wir bis zum Winter nicht mehr viele Punkte holen. In Straubing erwartet uns eine talentierte und engagierte Truppe, die wie wir nichts zu verschenken hat. Am Ende wird die Mannschaft punkten, die auf dem kleinen Platz weniger Fehler macht."

Volker Oßwald (Trainer DJK SB Straubing): "Leider fehlte uns im letzten Spiel in Niederalteich die Durchschlagskraft nach vorne, sodass wir letzten Endes etwas unglücklich, aber verdient verloren haben. Mit Steinach erwarten wir am Sonntag die Mannschaft der Stunde bei uns. Ich hoffe, dass wir in diesem sehr wichtigen Spiel mehr Druck aufbauen können, um die Punkte bei uns in Straubing behalten zu können."

Andreas Wagner (Trainer SC Zwiesel): "Degernbach ist ein direkter Konkurrent, den wir in unserer Situation schlagen müssen. Dazu muss jeder an sich selbst arbeiten, vor allem in der Defensive. Wir müssen einfach unsere Fehler minimieren, denn nach vorne bekommen wir immer unsere Möglichkeiten, die wir anders als zuletzt natürlich auch konsequenter nutzen müssen."

Markus Heigl (Sportlicher Leiter SV Motzing): "In Lindberg am vergangenen Wochende hat uns nahezu die komplette Mannschaft gefehlt. In Steinach sind dann zwar einige Spieler in den Kader zurückgekehrt, jedoch fallen uns aktuell einfach zu viele wichtige Stützen durch Verletzungen aus. Das soll aber keine Ausrede sein, in letzter Konsequenz spielen wir es auch ganz einfach nicht gut genug, um Punkte einzufahren. Trotz allem glauben wir weiterhin an uns und werden am Sonntag im Heimspiel gegen Schwarzach alles in die Waagschale werfen, um endlich mal wieder ein Spiel zu gewinnen und den Kontakt zu den anderen Mannschaften wieder herzustellen."

Personalien: Sicher ausfallen werden weiterhin Tobias Klingerbeck, Lukas Schulze, Kevin Schneider, Markus Plankl und Christian Kulzer. Zudem sind die Einsätze einiger weiterer Akteure noch fraglich.



Thomas Gegenfurtner (Trainer SV Schwarzach): "Gegen Neuhausen mussten wir nach einem Feuerwerk an individuellen Fehlern in der ersten Halbzeit völlig zurecht eine Niederlage einstecken. Gegen Motzing zählen von daher ohne Wenn und Aber nur drei Punkte, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu groß werden lassen. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, da Motzing mit Sicherheit viel stärker ist als es seine aktuelle Punkeanzahl vermuten lässt."

Personalien: Neben den Verletzten Simon Kopp, Florian Rothhammer, Jonas und Lukas Wintermeier muss dieses Mal auch der rotgesperrte Thomas Moser passen.