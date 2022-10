PK-Video: Das sagten die Trainer des VfB Hilden und von Union Nettetal Oberliga Niederrhein: Tim Schneider und Andreas Schwan nach dem 2:4 am Samstagnachmittag am 12. Spieltag.

Nichts wurde am Samstagnachmittag für den SC Union Nettetal aus dem frommen Wunsch, gegen den nächsten "Großen" aus der Oberliga Niederrhein eine echte Überraschung zu liefern. Am Ende siegte der VfB 03 Hilden mit 4:2 - und das war dem Spielverlauf nach auch völlig verdient, wie ihr hier noch einmal nachlesen könnt . Fakt ist jedenfalls, dass die Nettetaler Auftritte bisher sicherlich mehr als die nur gut 100 Zuschauer verdient haben, die am Samstag auf der Christian-Rötzel-Kampfbahn dabei waren.

In den Statements nach dem Spiel ließen dann auch beide Trainer absolut keinen Zweifel daran, dass das Ergebnis der Partie absolut folgerichtig war. Und auch nicht daran, warum dies so war. "Wir haben uns insgesamt zu wenige Chancen erspielt. Und wir haben Pascal Weber in der Tat nicht in den Griff bekommen", ließ etwa Nettetals Coach Andreas Schwan im Rahmen der Pressekonferenz wissen. "Das haben wir zuletzt besser gemacht."

Zufrieden war natürlich sein Kollege Tim Schneider: "Es war heute ein gutes Oberligaspiel, fand ich, auch wenn zwei Tore auf beiden Seiten etwas kurios gefallen sind. Wir waren in Rückstand, haben dann 2:1 geführt und wieder den Ausgleich kassiert. Da wieder herauszukommen, ist auch nicht so einfach", führte er aus. "Beide Mannschaften haben bewiesen, dass sie mit Rückschlägen umgehen können. Beim 3:2 habe ich fünf Sekunden gebraucht, um zu gucken, ob der Ball drin war, denn es war ja gefühlt ruhig, nur der Calli hat gejubelt", schilderte Schneider die Ereignisse rund um das wichtige 3:2 der Hildener.

Ihr habt nun an dieser Stelle die Möglichkeit, Euch die Aussagen der beiden Trainer aus der Pressekonferenz in Nettetal in voller Länge anzuschauen, beginnend mit Hildens Coach Tim Schneider. Zudem habe wir Euch ja auch live bereits die Höhepunkte des Spiels bei FuPa.tv präsentiert - auch diese Szenen könnt ihr Euch über den Link unterhalb des PK-Videos noch einmal ansehen.