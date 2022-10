Pascal Weber beschert VfB Hilden drei Punkte in Nettetal Oberliga Niederrhein: Die Hildener bringen verdient die Punkte mit und bleiben oben dran.

Die Saison ist für die Fußballer des SC Union Nettetal bisher ausgezeichnet gelaufen. Das Team von Trainer Andreas Schwan gehört zur oberen Tabellenhälfte der Oberliga Niederrhein, hat fünf seiner zehn bisherigen Spiele gewonnen, darunter auch die Partie beim KFC Uerdingen in der Grotenburg. Besonders gegen die starken Gegner haben die Unioner gut ausgesehen, am Samstag jedoch kam keine weitere Überraschung hinzu. Die Gäste aus Hilden siegten verdient mit 4:2.

Eine optische Überlegenheit war den Hildenern dabei eigentlich von Beginn an zu attestieren, doch wirklich gefährlich wurde es in der ersten halben Stunde nur selten, weil die Gäste den Ball vor dem Abschluss entweder einmal zu viel querlegen wollten oder die Nettetaler die Angriffe gut wegverteidigt bekamen. Nach einer halben Stunde ging Nettetal dann unerwartet sogar in Fühung, nach einem langen Einwurf war Morten Heffungs zur Stelle (29.). Ab diesem Moment erhöhten die Hildener dann merklich den Druck, glichen in der 37. Minute aus, es war der erste Schlag von Torjäger Pascal Weber an diesem Nachmittag. So ging es in die Kabinen.

Nach dem Wechsel war dann jedoch schnell die Hildener Führung da, wieder schlug Weber sehenswert zu, diesmal eher mit feiner Einzelleistung. Doch in der Folge hatten die Nettetaler ihre beste Phase, und kamen so nach knapp einer Stunde durch Ahmetilhan Yavuz und sein 2:2 zurück ins Spiel. Doch die Hildener übernahmen danach wieder das Kommando - und siegten auch absolut verdient. Pascal Webers dritter Streich des Tages war ein Kopfball nach einer Ecke, der wohl knapp hinter der Linie war, als ihn Keeper Max Möhker erreichte. "Es freut mich besonders, dass wir wieder einmal nach einer Ecke egetroffen haben, was eigentlich unsere Stärke ist", sagte Hildens Coach Tim Schneider nach der Partie. Für die Entscheidung sorgte dann der aus der Zweitvertretung geborgte Tim Louis Tiefenthal, der sich nach der Einwechslung mit dem Treffer belohnte.

"Ich bin ein fairer Sportsmann, und deshalb muss ich einräumen, dass die Niederlage absolut in Ordnung geht", fasste Nettetals Coach Andreas Schwan die Partie des 12. Spieltages in der Oberliga zusammen. Mehr zum Spiel findet ihr auch am Sonntag bei FuPa, bis dahin könnt ihr die Höhepunkte bei FuPa.tv anschauen.