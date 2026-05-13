Philipp Lorenzen und Bless Dapaah sagen FC Voran Ohe zu

Der FC Voran Ohe treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison voran. Der Tabellenfünfte der Landesliga Hansa kann auch künftig auf Philipp Lorenzen und Bless Dapaah bauen. Beide Spieler haben ihre Zusage gegeben und bleiben dem Verein erhalten.
Für Voran Ohe ist das ein weiteres Signal in Richtung Stabilität. Die Mannschaft hat sich in dieser Saison in der oberen Tabellenhälfte etabliert und steht aktuell auf Rang fünf. Entsprechend wichtig ist es für den Klub, zentrale Spieler im Kader zu halten.
Lorenzen zählt zu den wichtigen Bausteinen im Team. Der Verein sieht ihn vor allem auf der Rechtsverteidiger-Position zuhause und hebt mehrere Qualitäten hervor: Tempo, Lautstärke, Körperlichkeit und Torgefahr. Damit bringt er genau jene Mischung mit, die in der Landesliga gefragt ist.
Bemerkenswert ist auch seine Rückkehr in den laufenden Spielbetrieb. Trotz einer langen Auslandsreise und der späten Rückkehr zur Mannschaft Ende August habe es laut Verein direkt gewirkt, „als wäre er nie weg gewesen“. Nun ist klar: Lorenzen trägt auch in der kommenden Saison das Trikot von Voran Ohe.
Auch Dapaah bleibt an Bord. Der Offensivspieler war im vergangenen Sommer von Eimsbütteler TV II nach Ohe gewechselt und fand schnell in seine Rolle. Mit seiner Schnelligkeit und Bissigkeit wurde er zu einer wertvollen Option im Angriffsspiel.
Aktuell muss Dapaah verletzungsbedingt pausieren, doch der Verein unterstreicht dennoch seinen Wert für die Mannschaft. In der Mitteilung heißt es über den Offensivspieler: „Ohne Foul ist er kaum zu stoppen.“
Mit den Zusagen von Lorenzen und Dapaah hält Voran Ohe zwei Spieler, die sportlich unterschiedliche Profile einbringen: defensive Stabilität und Dynamik über die rechte Seite auf der einen, Tempo und offensive Durchschlagskraft auf der anderen.
Damit bleibt der Kern des Teams weiter zusammen. Für den FC Voran Ohe ist das eine wichtige Grundlage, um auch in der kommenden Saison in der Landesliga Hansa eine gute Rolle zu spielen.
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