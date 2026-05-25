 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Pfingstmontag ist Pokaltag: alle Spiele in der Übersicht

Zum Start in die Woche ruht zwar die Arbeitswelt, dafür finden einige spannende Pokalspiele statt - natürlich live auf FuPa!

von André Nückel · Heute, 09:40 Uhr · 0 Leser
Wer jubelt am Montag so schön wie der SC Kapellen-Erft?
Wer jubelt am Montag so schön wie der SC Kapellen-Erft? – Foto: Udo Waffenschmidt

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An Pfingstmontag wird traditionell am Niederrhein Fußball gespielt, der Fokus liegt auf Pokalspielen. Klickt euch rein!

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Eine Auswahl von Spielen am 25. Mai 2026

Heute, 13:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
13:00live

Heute, 17:00 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
17:00live

Heute, 14:45 Uhr
FC Tannenhof
FC TannenhofFC Tannenhof
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
14:45live

Heute, 14:00 Uhr
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
14:00live

Fr., 22.05.2026, 18:00 Uhr
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG
1
14

Heute, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
15:30live

Heute, 13:45 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
13:45

Heute, 13:00 Uhr
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
13:00

Heute, 16:15 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
16:15live

Heute, 11:15 Uhr
FC St. Hubert
FC St. HubertFC St Hubert
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
11:15

Heute, 11:55 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
SG Tusa 06 / Sparta Bilk
SG Tusa 06 / Sparta BilkSG Tusa 06
11:55live

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