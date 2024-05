Pfeddersheim: Andere Leistung, gleiches Ergebnis

Neuwied. Seit nunmehr drei Oberliga-Spielen warten die Fußballer der TSG Pfeddersheim auf Zählbares. Doch damit nicht genug: Seit drei Spielen haben die Wormser auch keinen eigenen Treffer mehr erzielt. 0:3 in Morlautern, 0:4 vor Wochenfrist im Heimspiel gegen Mechtersheim und jetzt 0:3 (0:1) beim FV Engers. Insgesamt war es das achte TSG-Spiel ohne eigenes Tor. Vor allem in der momentanen Situation zu wenig, um sich gegen den drohenden Abstieg in die Verbandsliga noch einmal entscheidend zur Wehr zu setzen. Dennoch war das Auftreten der Vorstädter diesmal ein anderes: „In meiner Ära war es definitiv das beste Auswärtsspiel und ein Schritt in die richtige Richtung“, erklärt Interimstrainer Björn Miehe, warum die Stimmung im Bus deutlich besser war, wie es das Ergebnis vermuten lässt. „Aus dem Kader der ersten Mannschaft hatten wir inklusive Ersatztorwart 13 Mann dabei“, füllte man mit drei A-Jugendlichen auf, die auch allesamt zum Einsatz kamen. „Für uns ging es darum, uns ordentlich zu verkaufen und das ist uns gelungen“, lobt Miehe den disziplinierten Auftritt seiner Mannschaft. Dass das Angriffsspiel schon seit geraumer Zeit hakt, liegt bei den Pfeddersheimern aber nicht nur an der Personalnot, denn Chancen gab es auch im Neuwieder Stadtteil genügend. Doch der Ball will schlichtweg seit mittlerweile 270 Minuten nicht mehr über die Torlinie.