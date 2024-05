Pfalzdorf wieder Tabellenführer, Vernum mit Schützenfest

Das sind die nächsten Spieltage

27. Spieltag

So., 05.05.24 15:00 Uhr SV Grieth - TSV Wachtendonk-Wankum II

So., 05.05.24 15:00 Uhr TSV Weeze - SG Kessel / Ho-Ha

So., 05.05.24 15:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - Viktoria Winnekendonk

So., 05.05.24 15:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - TSV Nieukerk

So., 05.05.24 15:00 Uhr SV Walbeck - FC Aldekerk

So., 05.05.24 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen II - SC Auwel-Holt

So., 05.05.24 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Nütterden

So., 05.05.24 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Siegfried Materborn



28. Spieltag

Fr., 10.05.24 20:00 Uhr FC Aldekerk - Sportfreunde Broekhuysen II

Fr., 10.05.24 20:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Walbeck

Sa., 11.05.24 17:30 Uhr Viktoria Winnekendonk - Alemannia Pfalzdorf

So., 12.05.24 15:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - TSV Weeze

So., 12.05.24 15:00 Uhr SV Grieth - SC Auwel-Holt

So., 12.05.24 15:00 Uhr SV Nütterden - SGE Bedburg-Hau II

So., 12.05.24 15:30 Uhr Siegfried Materborn - Arminia Kapellen/Hamb

So., 12.05.24 15:45 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum II - SG Kessel / Ho-Ha

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: