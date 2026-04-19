Petersen und Rönnau treffen halten den SC Wentorf an der Spitze

Wentorf gewinnt Topspiel. – Foto: red/KI

Der SC Wentorf hat das Topspiel der Bezirksliga Hamburg Ost für sich entschieden und sich mit einem 2:0-Auswärtssieg beim TuS Berne an die Tabellenspitze geschoben. In einer richtungsweisenden Partie sorgten Nis Jonathan Petersen und Leon Rönnau mit ihren Treffern für klare Verhältnisse.

Mit dem Rückstand im Rücken war Berne gezwungen, selbst mehr Initiative zu übernehmen, während Wentorf seine Linie beibehielt und das Spiel kontrolliert fortsetzte. Weitere Treffer fielen im ersten Durchgang nicht, sodass es mit der knappen Führung in die Pause ging.

Die Gäste fanden früh in die Partie und belohnten sich bereits in der 17. Minute mit der Führung. Nis Jonathan Petersen traf zum 1:0 und verschaffte seinem Team damit eine wichtige Ausgangsposition im direkten Duell zweier Topteams.

Rönnau sorgt für die Vorentscheidung

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft, doch erneut war es Wentorf, das den nächsten Treffer setzte. Leon Rönnau erhöhte in der 55. Minute auf 2:0 und sorgte damit für eine deutlich komfortablere Ausgangslage. Für Berne wurde die Aufgabe dadurch zunehmend schwieriger, während Wentorf die Partie mit dem Zwei-Tore-Vorsprung im Rücken verwalten konnte. Weitere Treffer sollten nicht mehr fallen, sodass es beim 2:0-Auswärtssieg blieb.

Mit dem Erfolg springt der SC Wentorf auf 56 Punkte und übernimmt die Tabellenführung. Der bisherige Spitzenreiter Meiendorfer SV liegt nun zwei Zähler dahinter, während der TuS Berne mit 48 Punkten den Anschluss etwas verliert. Gerade im direkten Vergleich setzt Wentorf damit ein Zeichen im Saisonendspurt. Der Sieg beim unmittelbaren Konkurrenten hat nicht nur tabellarisch Gewicht, sondern stärkt auch die Ausgangsposition im weiteren Verlauf des Titelrennens.

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