Pesch will beim BSC überraschen – Verfolgerduell in Siegburg

Der SV Bergisch Gladbach (in rot) will zur Premiere von Trainer Sinkiewicz drei Punkte gegen den TuS Blau-Weiß Königsdorf. – Foto: Ayhan Gündüz

Mit einem turbulenten 4:4-Unentschieden in Weiden hat der SV Bergisch Gladbach nach einem dramatischen Spiel Moral bewiesen – jetzt steht unter dem neuen Trainer Lukas Sinkiewicz das erste Heimspiel gegen den TuS Blau-Weiß Königsdorf bevor. Sinkiewicz, der erst kürzlich das Amt übernommen hat, erwartet ein schwieriges Spiel gegen den Tabellenfünften der Mittelrheinliga.

„Das ist ein Top-Gegner“, weiß der neue Trainer. „Wir müssen wieder diese Moral zeigen und die Intensität auf den Platz bringen, um Punkte zu holen.“ Sinkiewicz hat den Gegner genau beobachtet und stellt sich auf eine Mannschaft ein, die defensiv sehr stabil ist. „Königsdorf hat in neun Spielen erst acht Gegentore kassiert, das zeigt, wie gut sie defensiv stehen.“

Personell muss der neue Trainer auf einige wichtige Spieler verzichten. „Unser Keeper Yannick Hasenbein ist nach einer Roten Karte gesperrt, und auch Innenverteidiger Mathias Hülsenbusch fehlt nach seiner fünften Gelben Karte“, erklärt Sinkiewicz. Er wird auf Luis Altmayer im Tor setzen und muss in der Verteidigung umbauen. „Wir müssen kompakt stehen, individuelle Fehler vermeiden und die Mentalität aus dem Weiden-Spiel mitnehmen.“

Kapitän Claudio Heider, der gegen Weiden eingewechselt wurde, ist hingegen wieder eine Option und soll der Mannschaft Stabilität geben. Auch Marvin Steiger kehrt zurück, doch auf Andreas Habl und Tristan Arndt muss der Trainer weiterhin verzichten.

Bei den Gästen aus Königsdorf bleibt die personelle Situation bis zur Winterpause angespannt. Das lässt Trainer Albert Deuker aber nicht als Ausrede gelten: "Das ist OK, so steht jeder in der Verantwortung." Der Trainerwechsel beim SV Bergisch Gladbach habe keine Auswirkungen auf die Vorbereitungen auf das Spiel am Sonntag. "Bergisch ist eine gute Mannschaft, unabhängig vom Trainer. Sie waren in Weiden sehr lebendig und aktiv. Da hat man gesehen was in der Mannschaft steckt", warnt Deuker seine Mannschaft vor der Sinkiewicz-Elf.

So., 27.10.2024, 15:00 Uhr SpVg Porz 1919 SpVg Porz SC Fortuna Köln Fortuna Köln II 15:00 PUSH

Die U23 der Fortuna will nach der Niederlage gegen Frechen zurück in die Erfolgsspur. "Ich erwarte einen hochmotivierten Gegner, der stark über seine Emotionen kommt, auf und neben dem Platz. Bei Mannschaften von Jonny Wendt ist eines im Vorfeld immer klar, sie kämpfen und versuchen alles bis zur letzten Sekunde", so Teammanager Stefan Kleefisch. Porz wird mit neuem Selbstbewusstsein nach dem Auswärtserfolg in Hennef ins Spiel gehen und alles daran setzen, um auch gegen die Fortuna zu punkten. Die Mannschaft von Trainer Jonny Wendt war in der vergangenen Saison der einzige Gegner, der Fortuna in beiden Derbys besiegen konnte. „Man mag es kaum glauben, aber die SpVg Porz war die einzige Mannschaft, die uns in der letzten Saison zweimal besiegen konnte - nicht Bonn, Hohkeppel, Frechen, Vichttal oder Bergisch Gladbach– nur Porz. Wenn wir unsere normale Leistung abrufen, passiert das diese Saison nicht nochmal", erklärt Kleefisch. Personell hat die Fortuna einige Ausfälle zu verkraften. Neben den verletzten Robin Schmidt, Lars Bender, Emre Aksoy, Gustavo von Aschwege, Adrian Kamm und Nico Westerhoff. Außerdem wird auch der rotgesperrte Aleksandar Georgiev fehlen. „Das können wir aber angesichts unseres großen Kaders gut kompensieren“, zeigt sich Kleefisch dennoch optimistisch. ---------------------------

Der FV Bonn-Endenich hat mit dem Sieg beim FC Pesch die Trendwende eingeläutet und will weiter Boden gutmachen. Der FC Hürth hingegen ist seit fünf Spielen ohne Sieg und steht unter Druck, um nicht noch tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen. Nicht mit dabei sein wird Endenichs Marcel Dawidowski. Der Torjäger zog sich im Spiel gegen den FC Pesch eine Sprunggelenksverletzung zu und musste früh ausgewechselt werden. ---------------------------

Vier der letzten fünf Ligaspiele konnte der FC Wegberg-Beeck für sich entscheiden. Doch auch die SpVg Frechen 20 hat sich nach einem durchwachsenen Saisonstart gefangen und musste sich in den letzten fünf Partien nur ein Mal geschlagen geben. Beide Teams weißen mit vier Siegen, einem Remis und vier Niederlagen die gleiche Bilanz auf und stehen mit 13 Zählern punktgleich auf Platz sieben und acht. "Wegberg hatte zwar einen Umbruch, aber jetzt haben sie sich stabilisiert und sind auf jeden Fall eine Top-5-Mannschaft in dieser Liga", so Frechens Trainer Okan Özbay. Gerade im Zentrum habe man mit Yannik Leersmacher und Merlin Schlosser zwei überragende Akteure in seinen Reihen. "Das sind zwei Regionalligaerfahrene Spieler auf der für mich persönlich wichtigsten Position im Fußball und sind somit top besetzt." An kommenden Wochenende könnte die Tagesform entscheiden, wer die nächsten drei Punkte einstreichen kann. ---------------------------

So., 27.10.2024, 15:30 Uhr VfL Vichttal VfL Vichttal FC Teutonia Weiden Weiden 15:30 PUSH

Schlusslicht Vichttal konnte in dieser Saison bisher nur einen Sieg einfahren und steht im Derby vor einer schweren Aufgabe gegen Teutonia Weiden. Die entscheidende Frage wird sein, ob sich der Aufsteiger vom spektakulären 4:4 gegen Bergisch Gladbach und dem Trainer-Rücktritt von Sebastian Wirtz beeindrucken lässt.