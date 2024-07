Perez-Vinlöf verlängert Vertrag beim FC Bayern und wechselt nach Österreich

Matteo Perez-Vinlöf wechselt in die österreichische Hauptstadt zu Austria Wien. – Foto: IMAGO/Sven Leifer

Der FC Bayern II startet in einer Woche ohne einen Leistungsträger aus der Vorsaison. Matteo Perez-Vinlöf wechselt nach Österreich zu FK Austria Wien.

München – Die 2. Mannschaft des FC Bayern gibt den nächsten Leistungsträger der vergangenen Saison ab. Matteo Perez-Vinlöf hat seinen Vertrag an der Säbener Straße zunächst bis 2027 verlängert und wechselte für ein Jahr als Leihspieler in die österreichische Bundesliga zu FK Austria Wien. Dort tritt der Linksverteidiger in die Fußstapfen von Frans Krätzig, der nach einem halben Jahr in der Hauptstadt der Alpenrepublik direkt weiter zum VfB Stuttgart in die 1. Bundesliga geschickt wurde. „Matteo ist ein extrem fleißiger, disziplinierter Spieler, der sich im U19-Juniorenalter in unserer U23 durchgesetzt und nicht umsonst bereits sowohl sein Debüt bei unseren Profis gefeiert hat sowie für Schwedens A-Nationalteam nominiert worden ist“, sagt FCB-Sportdirektor Christoph Freund auf der vereinseigenen Website. „Um ihn langfristig weiterzuentwickeln, haben wir uns mit ihm für den Schritt vom FC Bayern Campus in die österreichische Erste Liga entschieden. Bei Austria Wien konnten wir mit Frans Krätzig sehr gute Erfahrungen sammeln.“

Matteo Perez-Vinlöf feierte unter Thomas Tuchel sein Debüt in der 1. Bundesliga Der 18-Jährige kam im Januar 2022 von Hammarby IF an die Isar und lief zunächst für die U17 und U19 der Roten auf. In der abgelaufenen Saison feierte er dann sein Debüt im Herrenbereich in der Regionalliga Bayern (26 Einsätze, zwei Tore) und am vorletzten Bundesliga-Spieltag bei den Profis unter Thomas Tuchel im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg.