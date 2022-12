Patrick Vogelbacher übernimmt den VfB St. Leon B-Lizenzinhaber mit VfB-DNA und dem nötigen Stallgeruch +++ Benjamin Schneider übernimmt den Posten des Sportdirektors

Der VfB St. Leon wird in der kommenden Saison einen neuen Cheftrainer an der Seitenlinie haben. Benjamin Schneider, der die Landesliga-Mannschaft seit der Saison 2009/2010 erfolgreich leitet, wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag leider nicht verlängern. Für ihn übernimmt dann ab der neuen Saison als logische Konsequenz Patrick Vogelbacher, der aktuell als Co-Trainer beim VfB St. Leon agiert.



Benjamin Schneider übernahm im Sommer 2009/2010 als Spielertrainer das Ruder beim

VfB St. Leon und arbeitet seitdem erfolgreich als Cheftrainer der Landesliga-Mannschaft.

»Ich hatte bis hierhin eine großartige Zeit beim VfB und bin stolz auf das, was wir mit den Jungs in den letzten Jahren geleistet haben. Dem Verein bin ich vor allem für das in mich gesteckte Vertrauen, als Cheftrainer eine Seniorenmannschaft in der Landesliga zu

coachen sehr dankbar. Ich habe mir meine Entscheidung nicht leicht gemacht und lange

überlegt, aber es ist für mich nun der richtige Zeitpunkt für einen Perspektivwechsel im

Sommer um die bisher zu kurz gekommene Zeit neben dem Fußball mehr zu nutzen. Bis dahin haben wir in der Rückrunde aber noch einige Rechnungen offen, auf die wir uns nach der Winterpause voll fokussiert vorbereiten werden«, so Schneider.