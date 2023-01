Patrick Huth geht zu Rot-Weiß Hadamar Mittelfeldspieler schließt sich dem abstiegsbedrohten Hessenligisten an

Auf bessere Zeiten hofft der 27-Jährige nun beim Klub aus der Nähe von Limburg, der jedoch mitten im Abstiegskampf steckt. Mit 19 Punkten rangiert Hadamar gegenwärtig auf dem drittletzten Tabellenplatz. 2011 sind die Hessen in die fünfthöchste deutsche Spielklasse aufgestiegen, haben sich seitdem dort auch wacker gehalten. In dieser Spielzeit allerdings läuft es bei den Rot-Weißen bislang überhaupt nicht nach Plan und man muss sich in der Restrückrunde gehörig strecken, um in der Liga zu bleiben.