Passau West mit Ausrufezeichen: Huber kommt, Trainer-Duo verlängert René Huber kehrt vom FC Sturm Hauzenberg zurück zu seinem Jugendverein +++ Sebastian List und Patrick Mühlberger halten dem Verein als Spielertrainer-Duo weiter die Treue

"Es ist ordentlich was los, aber das ist gut so", schmunzelt Sebastian List (33) über die jüngsten Personalverkündungen bei der DJK Passau West. Denn neben der Rückkehr von René Huber (33) sowie den Verpflichtungen von Lukas Fuchs (22) und Stefano Mazza (32) haben sich List selbst sowie Patrick Mühlberger (33) ebenfalls dafür entschieden über den Sommer hinaus als Spielertrainer-Duo dem Passauer Kreisligisten die Treue zu halten.

René Huber verließ vor zehn Jahren die DJK Passau West und schloss sich dem SV Schalding-Heining an. Dort entwickelte er sich über die zweite Mannschaft in der Bezirksliga Ost zum Stammspieler in der Regionalliga, ehe er im vergangenen Sommer den Schritt zum FC Sturm Hauzenberg machte. Von dort geht es für ihn nun zurück zu seinen Wurzeln. Ein Neuzugang über den Sebastian List sehr froh ist, wie er betont: "René's Papa Hans ist bei "West" im Vorstand aktiv und auch ich habe gemeinsam mit ihm beim SV Schalding-Heining gespielt, weswegen der Kontakt des Vereins zu ihm nie abgerissen ist. Man kennt sich, man schätzt sich und nun ist es nach zehn Jahren endlich wieder soweit, dass er sich unserem sehr spannenden Projekt wieder anschließt. Es hat einfach gepasst!"

Doch neben diesem absoluten Top-Transfer der "Westler" wird auch das Spielertrainer-Duo Sebastian List und Patrick Mühlberger für eine weitere Spielzeit an Bord bleiben: "Wir sind sehr zufrieden hier. Für uns ist es die erste Station als Trainer und es könnte besser nicht passen. Denn neben einem wirklich top geführten Verein haben wir eine junge, sehr entwicklungsfähige Mannschaft mit richtig guten Jungs. Es macht großen Spaß!"