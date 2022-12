Pascal Weber soll den KFC Uerdingen in die Regionalliga schießen Pascal Weber: Die Gründe für die Leistungsexplosion des Torjägers und wie die Uerdinger den Konkurrenten Straelen ausgeschaltet haben.rn

Der Hildener hängte im Frühjahr 2020 seinen lukrativen Job im Automobilverkauf an den Nagel, um ein Studium an der Sporthochschule Köln zu beginnen und damit seinen Traumberuf zu leben. Intensiv bereitete er sich seinerzeit im Fitnessstudio auf den Eignungstest der Universität vor, den der damals 29-Jährige letztlich mit Bravour meisterte. Die Freude war groß, als er die Zulassung zum Studium in den Händen hielt. Doch das Leid folgte auf dem Fuß, denn der Spätstarter konnte das echte Studentenleben in den Anfangsmonaten nicht wirklich genießen, weil sein erstes Semester mit dem Beginn der Corona-Pandemie einherging.

Gleichwohl stellten sich bald Erfolge ein, denn die Sportpraxis in den Kursen an der Uni kam auch seinen fußballerischen Auftritten zugute. Während Weber im Beruf als Automobilverkäufer einem engen zeitlichen Korsett Tribut zollte, lag sein Fokus nun auf Fitness und Gesundheit sowie der Regeneration. Als Stürmer konnte er nun seine Schnelligkeit besser ausspielen, agierte in den Angriffsaktionen körperlich wesentlich stabiler – und mischte bereits in der vergangenen Saison an der Spitze der Torjägerliste in der Oberliga mit. In der gesamen Spielzeit mit Hin- und Aufstiegsrunde kam er letztlich auf 27 Treffer. In der abgebrochenen Saison 2020/21 waren es gerade einmal fünf. Nach seinem Doppelpack beim 7:0-Sieg des VfB 03 in Kleve liegt er in der laufenden Oberliga-Runde mit 16 Toren auf Rang drei – dabei sind erst 20 von 40 Spieltagen absolviert.

Lukratives Angebot des SV Straelen

Aus seinen Ambitionen, während des Studiums vielleicht noch den Sprung in die Regionalliga zu schaffen und es in der höheren Spielklasse zumindest einmal zu probieren, machte er in den vergangenen beiden Jahren keinen Hehl. Es hätte sich bereits jetzt für ihn der Traum erfüllen können, einmal in der vierthöchsten deutschen Liga zu spielen, denn der SV Straelen bekundete ernsthaftes Interesse. Wenn es nach dem Vorsitzenden und Mäzen Hermann Tecklenburg geht, hätte er dort unterschrieben. Der Regionallgist soll 10.000 Euro als Ablöse und 2.000 Euro pro Monat für Weber geboten haben.