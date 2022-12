Parsberg wartet mit Höllrigl-Verpflichtung auf Landesliga-erprobter Mann mit gewaltigem Drang in die Spitze wechselt vom ASV Burglengenfeld zum Bezirksliga-Zweiten

Das Konstrukt scheint zu passen: Höllrigl wohnt in Daßwang und somit nur einen Steinwurf entfernt vom Sportgelände. Im taktischen Konzept von TV-Übungsleiter Stefan Weber könnte er in Zukunft eine wichtige Rolle einnehmen. „Er bringt uns taktisch weiter, da wir jetzt dann auch mit unterschiedlichen Systemen spielen können und unsere anderen treffsicheren Spieler nicht in den Sturm vorziehen müssen“, erklärt Weber, dessen Mannschaft mit den Brandl-Brüdern Nico und Leon, Dominick Wynn oder Isa Kagirov eine ganze Stange an torgefährlichen Mittelfeldspielern vorzuweisen hat. Nicht umsonst stellt der Liganeuling aus Parsberg mit 47 Saisoneinschüssen die treffsicherste Offensive der Bezirksliga Süd.



Und zu dieser stößt nun Florian Höllrigl hinzu. Er ist als Entlastung von Stürmer Fabian Heinloth angedacht, besaß er doch schon in der Vergangenheit einen enormen Drang in die Spitze. Seine 49 Tore und knapp so viele Assists in 141 Ligaspielen seit 2015 unterstreichen das. Ausgebildet in der Jugend des ASV Neumarkt, verdiente sich Höllrigl beim TSV Berching die ersten Sporen im Erwachsenenbereich. Mit seiner Torquote hatte er damals maßgeblichen Anteil am Berchinger Doppelaufstieg von der Kreisklasse in die Bezirksliga. Es schlossen sich eine Saison beim BSC Woffenbach (zwölf Tore) sowie anderthalb Jahre in Burglengenfeld (vier Tore) an, wobei der 26-Jährige beim ASV nicht über die Rolle des „Edeljokers“ hinauskam.



„Wir freuen uns, dass sich mit Florian 'Hölle' Höllrigl ein weiterer talentierter und menschlich perfekt passender Spieler aus der direkten Nachbarschaft für unseren Weg und unsere Ziele entschieden hat“, tut David Treese seine Freude über den gelungenen Transfer kund. Gleichzeitig dankt Parsbergs Kaderplaner, Co-Trainer und stv. Abteilungsleiter in Personalunion dem ASV Burglengenfeld – allen voran Spartenleiter Florian Hofer – für die reibungslose Abwicklung dieses Winterwechsels.