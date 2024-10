Parsberg erwartet Ettmannsdorf – Amberg gegen Kareth unter Zugzwang

Den Rückrundenauftakt der Landesliga Mitte eröffnet am Freitagabend der TB 03 Roding. Die Romminger-Mannen gastieren bei Tabellenführer FC Sturm Hauzenberg und sind dabei klarer Außenseiter. Als Rangdritter hofft der SV Schwandorf-Ettmannsdorf natürlich auf einen Hauzenberger Ausrutscher. Selbst will die Elf des scheidenden Trainers Mario Albert am Sonntag das Auswärtsspiel beim TV Parsberg erfolgreich gestalten und weiter Boden gutmachen. Zu einem weiteren Oberpfalz-Vergleich kommt es an Spieltag 18 zwischen dem FC Amberg und dem akut abstiegsbedrohten TSV Kareth-Lappersdorf. Unterdessen sind der SC Luhe-Wildenau (in Eggenfelden), der ASV Burglengenfeld (in Dingolfing) und der 1. FC Bad Kötzting (in Passau) auf niederbayerischem Boden gefordert. Die SpVgg Lam und der FC Kosova Regensburg genießen gegen Deggendorf respektive Seebach dagegen Heimrecht.

Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): „Zum Start der Rückrunde treffen wir auf die Romminger-Elf, gegen die wir uns bereits im Hinspiel schwer getan haben und erst gegen Ende das Spiel auf unsere Seite ziehen konnten. Nichtsdestotrotz wollen wir von Beginn an unser Spiel durchbringen und endlich wieder einen Heimsieg verbuchen. Hierfür gilt es im Spielaufbau variabel, in Ballbesitz dominant aufzutreten und in der Offensive mehr Chancen und Torgefahr zu generieren. Bis zur Winterpause gilt es so viele Punkte wie möglich zu holen und damit wollen wir am Freitagabend beginnen.“



Personalien: Auf der Kippe steht das Mitwirken von Fabian Wiesmaier, der sich mit Leistenproblemen herumplagt. Ansonsten bleibt alles beim Alten.





David Romminger (Spielertrainer TB 03 Roding): „Die Rollen sind in diesem Duell klar verteilt. Wir müssen gut verteidigen, viele Meter machen, bissig in den Zweikämpfen sein und nach vorne Nadelstiche setzen, um beim Tabellenführer bestehen zu können. Die vergangenen Duelle gegen den Sturm haben wir es immer ordentlich gemacht und das möchten wir auch dieses Mal hinbekommen.“



Personalien: Mittelfeld-Motor Christian Kufner fehlt rotgesperrt. Zudem steht neben den Langzeitausfällen Karim Nerl nicht zur Verfügung. Dustin Weikl hat nach längerer Verletzungspause das Training wieder aufgenommen, wird aber vermutlich noch keine Option sein.









Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): „Mit dem 1. FC Bad Kötzting erwartet uns ein guter Gegner mit enormer Offensivkraft. Spieler wie Spirek, Aubrecht, Huber und Co. können mit einer einzigen Aktion ein Spiel entscheiden. Wenn es uns gelingt, diese Spieler in den Griff zu bekommen und selbst mutig aufzutreten, bin ich zuversichtlich, dass wir zu Hause punkten können – idealerweise dreifach.“



Personalien: Es gibt keinerlei Veränderungen gegenüber der Vorwoche. Neben den schon länger verletzten Akteuren muss auch Rotsünder Leandro Miller ersetzt werden.





Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): "Passau ist nach dem Trainerwechsel nun schwieriger einzuschätzen. Was bleibt ist unser eigenes Spiel besser durchzudrücken. Ziel muss es sein, in Passau zu punkten.“



Personalien: Gegenüber dem Nachholspiel am Mittwoch bleibt alles beim Alten.









Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): „Luhe-Wildenau wird zum Rückrundenauftakt eine ganz harte Nuss. Wir stellen uns auf ein sehr intensives und körperbetontes Spiel ein, in dem wir geduldig agieren und auf unsere Chancen warten müssen. Uns steht ein sehr erfahrener und cleverer Gegner mit so einigem an höherklassiger Erfahrung gegenüber, der vor allem offensiv mit Argauer, Bezdicka und Diermeier eine enorme Qualität auf den Platz bringt. Wenn wir aber die Geduld nicht verlieren, defensiv diszipliniert sowie kompakt und offensiv zielstrebig auftreten, dann können wir einen Heimdreier einfahren. Wir wollen die drei Punkte an der Birkenallee behalten, wissen aber auch über die Schwere der Aufgabe.“



Personalien: Johannes Häglsperger kehrt in den Kader zurück, der ansonsten unverändert bleibt.





Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): „Die dritte Auswärtsfahrt innerhalb von sieben Tagen führt uns mit Eggenfelden zu einer sehr spielstarken und technisch versierten Mannschaft, die in den letzten Wochen gut in Tritt gekommen ist. Nachdem wir in den letzten beiden Partien ohne Punkte geblieben sind, wollen wir in Eggenfelden sowohl in der Offensive als auch in der Defensive wieder konsequenter agieren. Auch wenn die Trauben in Eggenfelden hoch hängen, möchten wir nicht mit leeren Händen nach Hause fahren.“



Personalien: Wie der endgültige Kader fürs Wochenende aussieht, wird sich erst nach dem Abschlusstraining herausstellen. Mittelfeldmann Fabian Geitner wird wohl nochmals passen müssen.







Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): „Ähnlich wie in der Vorwoche gegen Kareth-Lappersdorf darf man auch Deggendorf nicht am Tabellenstand beurteilen. Eine qualitativ gute Mannschaft, die immer gefährlich sein kann. Nichtsdestotrotz wollen wir eine gutes Heimspiel abliefern und einen erfolgreichen Start in die Rückrunde haben.“



Personalien: Einzig fixe Ausfälle sind die Dauerpatienten Tobias Koller und Hans Liebl. Es gibt aber krankheitsbedingt noch das eine oder andere Fragezeichen. Ob der zuletzt fehlende Vaclav Uzlik wieder dabei ist, wird sich erst nach dem Abschlusstraining am Freitagabend herausstellen.





Jure Matic (Spielertrainer SpVgg GW Deggendorf): „Gegen Seebach und in Eggenfelden haben wir unter Beweis gestellt, dass die Mannschaft absolut intakt ist und alles gibt. Nach Lam fahren wir zwar als Außenseiter, dennoch werden wir alles versuchen, um dort für eine Überraschung zu sorgen.“



Personalien: Innenverteidiger Alexander Sperl hat sich in Eggenfelden verletzt und wird ebenso wie Kapitän Niklas Hauner, Matthias Schäfer, Elias Nori und Marlon Limmer nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein. Ob Stammtorhüter Lukas Groll zwischen den Pfosten stehen kann, wird sich erst kurzfristig entscheiden.









Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): „Wer in Ettmannsdorf und Lam klar gewinnt, zudem beim Tabellenführer Hauzenberg punktet, hat eine enorme Qualität. Burglengenfeld hatte in der Vorrunde viel Pech, gehört aber vom Potenzial her ins vordere Tabellendrittel. Daher wird das für uns eine große Herausforderung, auf die wir uns aber freuen. Wir wollen unseren Zuschauern ein gutes Spiel zeigen und nicht leer ausgehen.“



Personalien: Der Ex-Vilzinger Ben Kouame hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen und wird die nächsten Partien verpassen. Auch Julian Kehl hat es erneut erwischt und der Mittelfeldmann muss ebenfalls eine Zwangspause einlegen. Wieder einsatzfähig ist Dominik Dedaj.





Andreas Scheler (Trainer FC Amberg): „Kareth liegt weit hinter dem zurück, wo jeder sie vor Saisonbeginn eingeortet hätte, und wird natürlich alles versuchen, den Bock umzustoßen. Der TSV hat in allen Mannschaftsteilen eine sehr homogene Mannschaft. Man darf nicht den Fehler machen, die Aufgabe am Tabellenplatz zu bewerten. Wir müssen uns trotz der angespannten Personalsituation dagegenstemmen und werden alles daran setzen, unser Heimspiel erfolgreich zu gestalten.“



Personalien: Beim Aufsteiger ist personell nicht wirklich Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Angeschlagen bzw. krankheitsbedingt gibt es für Samstag mehrere große Fragezeichen: Max Witzel, Paul Götz und und Frank Wagner. Stürmer Alexander Kloos dürfte sicher ausfallen. Dazu kommen natürlich die Dauerausfälle Elias De Luca, Samuel Hofmann und Noel Scheler.





Matthias Bösl (Sportlicher Leiter TSV Kareth-Lappersdorf): „Trotz der 0:1-Niederlage war der Auftritt in Lam ein Schritt in die richtige Richtung. Wir hätten uns mindestens einen Punkt verdient gehabt. Daran wollen wir gegen Amberg anknüpfen. Wir fahren durchaus mit Selbstbewusstsein an den Schanzl und wollen das Spiel gewinnen – ohne dass wir keinen Respekt vor dem Aufsteiger haben. In den letzten Spielen vor der Winterpause wollen wir noch kräftig punkten, um uns zumindest eine halbwegs gute Ausgangsposition im Abstiegskampf zu verschaffen.“



Personalien: Dem neuen Cheftrainer Michael Kirner steht nach jetzigem Stand derselbe Kader wie im Lam-Spiel zur Verfügung.









Stefan Weber (Trainer TV Parsberg): „Wir erwarten das Team der vergangenen Wochen und stellen uns auf ein schweres Spiel ein. Die Truppe um den scheidenden Trainer Mario Albert wird sicherlich Revanche für die Niederlage aus dem Hinspiel nehmen wollen. Personell haben wir wegen diverser Verletzungen und Erkrankungen nach einem kleinen Zwischenhoch leider wieder extreme Nöte. So wie ich meine Mannschaft kenne, wird sie diesen Umstand jedoch nicht als Ausrede oder Alibi nutzen, sondern alles was wir haben in die Waagschale werfen. Wir wollen den Gästen ein intensives Spiel bieten.“



Personalien: Aktuell auf der Ausfallliste stehen Michael Reinwald, Leon Brandl und Isa Kagirov. Fraglich sind Alexander Freitag, Dominick Wynn, Michael Riepl und Florian Höllrigl. Immerhin kehrt Nico Brandl nach zweimonatiger Verletzungspause in den Kader zurück. Aus der zweiten Mannschaft rückt Martin Würdinger auf.





Mario Albert (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Wir haben in den letzten Spielen über 90 Minuten als Mannschaft richtig gut agiert und treten zurzeit als sehr homogene Einheit auf. Das müssen wir am Sonntag erneut auf den Platz bringen. Parsberg wird tief stehen, auf Ballverluste und zweite Bälle spekulieren und versuchen uns auszukontern. Dementsprechend müssen wir extrem fokussiert und sachlich sein sowie unsere Chancen konsequent zu Ende spielen. Auf uns warten lauter Spiele, in denen wir in der Hinrunde Punkte liegen gelassen haben. Hier können wir Boden gutmachen. Damit wollen wir in Parsberg beginnen.“



Personalien: Neben Mykita Kozytsky und Dauerpatient Michael Plank müssen die erkrankten Franz Brandl und Luca Oberndorfer ersetzt werden. Abzuwarten bleibt, ob es bei Lukas Rothut wegen Krankheit zu einem (Startelf-)einsatz reicht.







Lum Gashi (Sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg): „Mit Seebach kommt ein spielstarker Gegner zu uns. Das Hinspiel konnten wir knapp für uns entscheiden, vor allem weil wir solide in der Verteidigung standen und nichts zuließen. Wenn unsere Spieler wie gegen Bad Kötzting von der ersten Minute bis zu letzen Minute an den Sieg glauben und die Vorgaben des Trainers umsetzen, ist auch am Sonntag ein Sieg möglich.“



Personalien: Ildian Shyti und Erald Kolgega weilen weiterhin im Urlaub. Defensivmann Emiljano Hidri hat sich im letzten Spiel am Oberschenkel verletzt und fällt definitiv aus. Bei Bruno Posayanant muss das Abschlusstraining abgewartet werden. Raul Almeida Da Silva ist letztmals rotgesperrt.





Manuel Ebner (Teammanager TSV Seebach): „Die Erleichterung nach dem wichtigen Sieg gegen Luhe-Wildenau war groß. Wir haben uns diesen Dreier erkämpft und mit der gleichen Einstellung wollen wir bei Kosova Regensburg auftreten. Gegen diese Mannschaft haben wir im Hinspiel verloren und daher noch etwas gutzumachen. Wir stellen uns auf ein ganz enges Duell ein, in dem wir unbedingt punkten wollen.“



Personalien: Defensiv-Ass Marius Weiderer wird wegen einer Muskelverletzung vermutlich länger ausfallen. Patrick Pfisterer fehlt rotgesperrt. Simon Weber ist zwar wieder ins Training eingestiegen, aber nach mehrwöchiger Fehlzeit noch keine Option.





Außerdem spielen: