Pappas setzt nach erneutem Sieg eine Kampfansage an die Konkurrenz Nach dem klaren 4:1-Sieg über die Sportfreunde Hamborn 07 steht die SSVg Velbert weiterhin klar an der Spitze der Oberliga Niederrhein

SSVg Velbert-Coach Dimitrios Pappas wird dieser Tage mit Freude auf die Tabelle in der Oberliga Niederrhein blicken. Seine Männer stehen klar über dem restlichen Feld und mit dem 4:1 (1:1)-Erfolg gegen die Sportfreunde Hamborn 07 sind die Velberter schon seit neun Ligaspielen ungeschlagen.

Velbert muss sich zunächst an die Platzverhältnisse gewöhnen

Es war wahrlich kein Teppich, der der SSVg als Spielgeläuf beim vergangenen Heimspiel diente und so ließ der Favorit die Hamborner Gäste nach der eigenen Führung schon früh wieder ins Spiel: "Natürlich war der Platz vor allem in der ersten Halbzeit schwer zu bespielen", merkte Pappas bei RevierSport an. "Wir haben auch einfach die ersten 15 Minuten verpennt."

In der zweiten Halbzeit drängten die Gastgeber dem Spiel dann ihren gewohnten Stempel auf und entschieden das Spiel damit auch klar mit 4:1 für sich. Auch Pappas sah eine klare Leistungssteigerung nach Wiederanpfiff: "Da haben wir uns sehr viele Torchancen herausgespielt und dann auch verdient am Ende vier Tore geschossen", ergänzt Pappas weiter.

Kampfansage an die Konkurrenz

Fast im Einklang wagte der Trainer der SSVg auch noch eine Kampfansage an die restliche Konkurrenz: "Jetzt gilt es, weiter dranzubleiben und auch in den letzten beiden Spielen bis zur Winterpause Gas zu geben“, sagte Pappas dem RS.

Der erste Verfolger, KFC Uerdingen, antwortete zwar mit einem 1:0-Zittersieg bei Ratingen 04/19, doch der Abstand liegt immer noch bei sieben Punkten.