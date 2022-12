Kevin Weggen erlöst den KFC Uerdingen Der KFC Uerdingen gewinnt das Verfolgerduell in der Oberliga gegen Ratingen 04/19 mit 1:0. Kevin Weggen erzielt auf kuriose Weise das Tor des Abends. Damit beträgt der Rückstand des KFC auf Spitzenreiter SSVg Velbert weiterhin sieben Punkte.rnrn

Patrick Schneider behält eine weiße Weste. Zum dritten Mal stand er als Interimstrainer an der Seitenlinie. Dem 1:1 in der vergangenen Saison bei Fortuna Düsseldorf II und dem 4:2-Sieg bei Turu Düsseldorf folgte nun ein 1:0 (0:0)-Erfolg gegen die Ratinger Spielvereinigung Germania 04/19.

Damit haben die Gastgeber allerdings auch nicht mehr als die gebotene Pflichtaufgabe erfüllt und einen noch größeren Rückstand auf den Tabellenführer SSVg Velbert vermieden.

Einige Umstellungen in der Startelf

Der Sportliche Leiter Patrick Schneider, der nach der Trennung von Trainer Alexander Voigt als Interimstrainer fungiert, hatte drei personelle Veränderungen vorgenommen: für Ryo Iwata, Gianluca Rizzo und Maximilian Rau standen beim Anpfiff Babacar M’Bengue, Charles Atsina und Shun Terada auf dem Rasen. Schneider setzte auf Erfahrung und Sicherheit, wobei sowohl der 31 Jahre alte Abwehrspieler M’Bengue als auch der 33 Jahre alte Stürmer Atsina erstmals in dieser Saison von Beginn an spielen durften.

Die Anfangsphase war recht zäh, denn die Uerdingen legten keineswegs los, als wollten sie die Ratinger aus der Grotenburg schießen. Vielmehr wirkten sie verunsichert und zunächst enmal um Sicherheit bemüht. So resultierte die erste Chance aus einem starken 30-Meter-Schuss von Kevin Weggen, den Ratingens Torhüter Luca Fenzl glänzend parierte. Pech hatte Terada: In der 31. MInute versprang ihm in aussichtsreicher Position der Ball, fünf Minuten später wurde sein Kopfball auf der Linie geklärt. Die Ratinger kamen einmal gefährlich nach vorn, doch Torhüter Robin Udegbe parierte den Kopfball von Tom Hirsch.