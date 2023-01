Papenburger haben mehr verdient 1:0 Niederlage gegen den neuen Wolfsburger Spitzenreiter

Der SC Blau-Weiß Papenburg hat am heutigen Nachmittag mehr verdient als 1:0 zu verlieren. Der neue Spitzenreiter in der Oberliga Niedersachsen, der U.S.I. Lupo Martini Wolfsburg traf in der ersten Halbzeit durch Timon Hallmann.