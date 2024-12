Oyten pirscht sich an die Spitze heran

Auf Kunstrasen erwischte der TVO den besseren Start. Nico Flachsenberger vollendete per Kopf infolge einer Hereingabe von Marius Winkelmann zum 1:0 (14.). Doch die Gäste hielten dagegen und kamen schon in Minute 22 zum Ausgleich: Tjare Müller traf per Freistoß. Die Oytener Antwort erfolgte noch im ersten Abschnitt. Winkelmann sorgte für die neuerliche Führung, die er gemeinsam mit seinen Teamkollegen auch nicht mehr hergab. Eine Viertelstunde sorgt der von Egon Percani - schon bei zehn Vorlagen stehend - bediente Tom-Luca Hügen für das vorentscheidende 3:1. In der Schlussphase stellte der frisch eingewechselte Niko Oetting den 4:1-Endstand her.