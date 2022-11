Osterfeine will gegen Langförden punkten

Die Brockdorfer stecken in einer schlechten Phase, denn konnten seit vier Wochen nicht mehr gewinnen. Auch die Emstekerfelder haben Schwierigkeiten, denn sie verloren zweimal in Folge. Die Cloppenburger kämpfen gegen den Abstieg und die Grün-Weißen hoffen, den Anschluss wieder finden zu können.

Am vorherigen Sonntag gewannen die Lohner das wichtige Spiel gegen die Schwarz-Weißen aus Osterfeine und am Mittwoch war der SC SF Niedersachsen Vechta mit 3:0 zu stark. In diesem Match war mehr drin, aber die Vechteraner waren effektiver. Jetzt wartet der FC Lastrup, der letzte Woche die Sportfreunde besiegte. ,,Ich erwarte ein Spiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe das wir natürlich gewinnen wollen. Wir wollen ja den Kontakt zu den Mittelfeldplätzen herholen und bis auf ein Punkt an Lastrup ranwollen”, sagte Schorsch Hackmann, der Co-Spielertrainer der Lohner.

SC SF Niedersachsen Vechta – SV Blau-Weiβ Lüsche

Der Rückstand der Sportfreunde ist nach der Niederlage gegen FC Lastrup auf acht Punkten vergrössert worden. Sie gewannen aber zum Glück gegen Amasya Spor. Daher besteht immer noch die Chance, sich den besten Teams anzuschließen. Am Sonntag ist das Schlusslicht aus Lüsche der Gegner. Dieses Team sieht Chancen, sich den anderen Teams in der Abstiegszone anzuschließen, Auβerdem holten die blau-weiβen aus den letzten beiden Spielen vier Punkte. Die Vechteraner sind also gewarnt. ,,Es wird ein schwieriges Spiel werden weil Lüsche mitten im Abstiegskampf ist. Wir wollen endlich mal wieder gegen sie gewinnen. Die letzten drei Partieen gegen sie konnten wir ja nicht gewinnen. Wir sind daher richtig heiβ drauf und wollen nach Mittwoch wieder drei Punkte haben damit wir eine gute Ausbeute aus der Woche haben”, sagte David Riesner, der Vechta-Trainer. Der Lüscher Co-Trainer Rainer Wiemann: ,, Wir werden auch in dem Spiel gegen SFN an die grenzen und drüber hinaus gehen müssen. Die letzten beiden Spiele haben wir gegen Vechta gepunktet. Da sollten wir am Sonntag auch gerne was mitnehmen. Fehlen werden Michael Schaubert, Lukas Jost, Lars Meyer und Fabian Gellhaus.”

SV Blau-Weiβ Langförden – SV Schwarz-Weiβ Osterfeine

Die Langfördener sind gut drauf und holten neun Punkte aus den letzten vier Spielen. Vorherige Woche musste sich sogar der Tabellenzweite, der SV Thüle, geschlagen geben. Jetzt treffen sie auf die Schwarz-Weißen aus Osterfeine, die sich gute mit weniger guten Leistungen abwechseln und noch im Abstiegskampf mitmischen. ,,Osterfeine ist natürlich ein sehr starker Gegner, haben aber viel Pech gehabt und oft in der 90. Minute verloren. Die sind deutlich besser als sie in der Tabelle stehen und haben viel Qualität“, so der Langfördener Trainer Peter Siemer. Der Scharz-Weiβ-Trainer Mehmet Koc: ,,Ich habe mir Langförden noch angeguckt. Die spielen sehr selbstbewusst und versuchen vieles Fussballerisch zu lösen. Wir werden trotzdem versuchen da was mitzunehmen. Gegen Vechta haben wir ja bewiesen was wir können. Daran müssen wir anknöpfen.“