OSC bezwingt den Topfavoriten SSC Dodesheide in der Zwischenrunde

Auch der 4. Spieltag beim Addi-Vetter-Cup war von rassigen spannenden Spielen mit knappen Entscheidungen geprägt. SSC Dodesheide, SC Türkgücü und SV Hellern stellten am zweiten Tag der Zwischenrunde die größten Fanblöcke und sorgten somit für großartige Stimmung in der erneut vollbesetzten Schloßwall-Halle.

Am zweiten Tag der Zwischenrunde trafen in der Gruppe I mit RW Sutthausen, dem SV Hellern und dem SC Türkgücü drei ambitionierte Kreisliga-Teams und die zweite Mannschaft des SV Hellern aus der 1. Kreisklasse aufeinander. Mit dem Spiel SV Hellern I und SV Hellern II kam es bei diesem Turnier erneut zu einem vereinsinternen Aufeinandertreffen. Dabei sorgte die erste Mannschaft für einen Auftaktsieg. Zwar mussten sich die Hellboys im zweiten Gruppenspiel nach 2:0-Führung gegen den SC Türkgücü noch mit einem 2:2 zufrieden geben, aber im letzten Gruppenspiel sicherte sich das Team von Coach Felix Zimmermann den Gruppensieg nach einem 4:2-Erfolg gegen RW Sutthausen.

Im Auftaktspiel der Gruppe L fegte der klar favorisierte Landesligist SSC Dodesheide das Team der Ü32 des Spielverein 16 mit 5:1 vom Feld und legte gegen den SC Bosna mit einem 6:3-Erfolg nach.

Kris Kosbab trifft für den SSC Dodesheide zum 5:1 gegen Spielverein 16 – Foto: Michael Eggert

Der OSC startete mit 4:1-Erfolg gegen den SC Bosna. In einem echten Krimi gelang der Mannschaft von Trainer Derek Cooper gegen Spielverein 16 vier Sekunden vor dem Abpfiff der glückliche 3:3-Ausgleichstreffer. Das letzte Spiel des Abends zwischen OSC und SSC war an Dramatik kaum zu überbieten.

Der OSC gewann durch einen Doppelpack in der letzten Spielminute von Tim Stein und Emre Öztatar in Überzahl mit 3:1 und zog als Gruppensieger in die Hauptrunde ein.