Olschowsky ist Borussias neue Nummer zwei hinter Sommer Borussia Mönchengladbach: So gehen die Fohlen auf der Torhüterposition in die Restrunde der Bundesliga.

Gegen den FC St. Pauli war Borussias Torwart Yann Sommer bei der 0:1-Niederlage am Samstag mehrmals gefordert. Den Schuss von Lukas Daschner parierte er in der 21. Minute mit dem Fuß, vor der Pause wehrte er einen Schuss aus zweiter Reihe von Leart Paqarada erfolgreich ab und verhinderte so einen höheren Rückstand.

Im Gegensatz zum Testspiel gegen Arminia Bielefeld (4:0) am vergangenen Mittwoch durfte Sommer auch die zweiten 45 Minuten bestreiten. Während Jan Olschowsky auf der Bank Platz nahm, gehörte Tobias Sippel im dritten und letzten Testspiel der Winter-Vorbereitung gar nicht erst zum Kader. Auf die Frage, wer seine Nummer zwei sei, antwortete Gladbachs Trainer Daniel Farke auf Nachfrage unserer Redaktion in den Katakomben des Borussia-Parks nach dem Spiel zunächst zurückhaltend.

Olschowsky hat Chance genutzt

„Wir haben gar keine feste Nummer zwei vergeben. Yann Sommer ist klar unsere Nummer eins, das steht fest“, sagte Farke und fügte an: „Dahinter ist Konkurrenzkampf. Jan Olschowsky hat seine Chance bekommen am Ende der Hinrunde. Er hat sie genutzt, hat mit guten Leistungen abgeliefert.“ Insbesondere beim 4:2-Erfolg Mitte November gegen Borussia Dortmund hatte Olschowsky mit acht Paraden entscheidenden Anteil daran, dass Gladbach den BVB im eigenen Stadion bezwang.

Ein Fakt, den Farke besonders hervorhob. „Im Spiel gegen Dortmund hat er eine überragende Leistung gebracht. Tobi Sippel war zu dem Zeitpunkt verletzt. Jan hätte aber auch im Spiel danach im Tor gestanden, selbst wenn Tobi zurückgekommen wäre“, sagte Farke. Dass sich die Hierarchie hinter Sommer, dessen Verbleib am Niederrhein weiterhin nicht gesichert ist, geändert hat, wurde bei Farkes weiteren Ausführungen deutlich: „Es gibt keinen Grund, ihn wieder aus dem Kader herauszunehmen. Es ist aber auch Verantwortung für ihn, das in jedem Training zu beweisen.“