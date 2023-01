Olaf Lakämper: Erfolgstrainer der U19 des JFV A/O/B/H/H macht weiter

„Es gab großen Zuspruch in der Mannschaft und bei den Eltern. Wir waren uns im Vorstand einig, dass wir mit Olaf weiterarbeiten möchten“, so Christopher Reff, der sportliche Leiter des JFV.

Der Erfolgstrainer, der in der vergangenen Saison mit seinem Team in die Regionalliga - der zweithöchsten deutschen Spielklasse - aufstieg und nach einer herausragenden Hinrunde derzeit auf Platz drei rangiert, hatte sich selbst Bedenkzeit erbeten. „Wir wurden uns aber dann relativ schnell einig“, so Reff. „Ich denke, beide Seiten wissen, was sie aneinander haben. Olaf kann sich bei uns frei entfalten. Wir freuen uns sehr, dass er uns die Zusage gegeben hat.“