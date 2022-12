Simon Sommer übernimmt im neuen Jahr Odenkirchen 05/07 in der Kreisliga A. – Foto: Uli Spinrath

Odenkirchen: Simon Sommer neuer Trainer, spektakuläre Zugänge Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen: Die Sportvereinigung 05/07 will in der Rückrunde noch einmal angreifen.

Die Sportvereinigung Odenkirchen 05/07 ist nach dem Abstieg aus der Bezirksliga in der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen oben mit dabei, wenngleich auch bisher nicht ganz so souverän durchgekommen, wie das der eine oder andere erhofft hatte. Vier Zähler fehlen aktuell auf Spitzenreiter Red Stars, drei auf Türkiyemspor, das allerdings ein Spiel weniger als die Mitbewerber absolviert hat. Und dann sind dicht dahinter auch noch der Rheydter Spielverein, die Sportfreunde Neersbroich und der SC Rheindahlen. Mindestens sechs Teams bewerben sich also noch um zwei Aufstiegsplätze.

Da versteht es sich fast von selbst, dass in Odenkirchen nachgedacht wurde, wie sich das Team für die Rückrunde noch besser aufstellen kann. Und dabei gibt es nun einige durchaus spektakuläre Neuigkeiten. So wird Simon Sommer im neuen Jahr zur Vorbereitung auf die Rückrunde den Trainerposten übernehmen. Sommer war bisher Trainer der A-Junioren und spielte selbst aktiv in der Ersten. Nun hat sich der Abwehrspieler, der am Donnerstag seinen 31. Geburtstag feiert, entschieden, auch aufgrund einer hartnäckigen Fußverletzung das aktive Spielerdasein zu beenden. Die A-Jugend wird er hingegen weiterhin mit coachen. Einen Fürsprecher hatte Sommer auch im bisherigen und seinem künftigen Co-Trainer Wolla Brück, der ihn mit 22 Jahren Stallgeruch und viel Akribie in seiner Arbeit für die Idealbesetzung hält. Wichtig ist diese Lösung aber vor allem auch für den bisherigen Interimstrainer Damian Schriefers. Denn der ist nebenbei nicht nur Spieler der Zweiten Mannschaft, die ebenfalls wieder oben mitmischt, sondern auch Sportlicher Leiter und 1. Vorsitzender der Odenkirchener. "Da weiß ich schon manchmal wirklich kaum noch, wo mir der Kopf steht", erklärt Schriefers verständlicherweise, denn auch sein Tag hat nur 24 Stunden.