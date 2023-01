Oberliga Westfalen/Landesliga 2: Nachholspieltage fallen komplett aus Der Winter sorgt für zahlreiche Testspielabsagen. Wie erwartet wird auch den ersten Pflichtspielen ein Strich durch die Rechnung gemacht.

Im Siegen-Wittgensteiner Land sollten am Sonntag die Sportfreunde Siegen (gegen den TuS Bövinghausen) und der TuS Erndtebrück (gegen den ASC 09 Dortmund) auflaufen. Auch Westfalia Rhynern gegen den TuS Erndtebrück war angesetzt. Das Heimspiel der Sportfreunde wurde am Donnerstagmittag offiziell abgesagt, Erndtebrück und Rhynern folgten 24 Stunden später.

Sowohl Siegen als auch Bövinghausen hatten für dieses Wochenende bereits vorgesorgt. Die Dortmunder testeten am Donnerstagabend gegen die SpVgg Erkenschwick und am Samstag gegen den FC Kray (14 Uhr). Siegen plant Samstag (13.30 Uhr) ein Gastspiel beim Mittelrhein-Oberligisten Eintracht Hohkeppel. Die Wittgensteiner haben ebenso für Samstag (13 Uhr) ein Testspiel beim Hessischen Oberligisten SC Waldgirmes angesetzt.

Auf dem Rasen des Leimbachstadions befindet sich eine geschlossene Schneedecke. Die Stadt Siegen hat den Rasen und den angrenzenden Kunstrasen bis einschließlich 30. Januar gesperrt. Auch die Erndtebrücker Pulverwaldkampfbahn wurde am Freitagmittag gesperrt. Wenig später setzte eine Platzkommission auch das Rhyneraner Heimspiel ab.

In der Landesliga 2 sollten am Sonntag ebenfalls fünf Nachholspiele stattfinden. Alle wurden am Freitagmorgen abgesetzt.