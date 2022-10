Luciano Velardi ist als Trainer des FSV Duisburg zurückgetreten. – Foto: Arno Wirths

Oberliga-Trainer tritt nach Klatsche zurück Oberliga Niederrhein: Der nächste Rücktritt eines Trainers ist perfekt. Der Tabellenletzte FSV Duisburg steht ohne Übungsleiter da.

Der FSV Duisburg kommt einfach nicht zur Ruhe. In der Oberliga Niederrhein setzt es Niederlagen am laufenden Band und auch im Niederrheinpokal flog das Team schon in der ersten Runde raus. Nach dem 0:5 im Kellerduell beim FC Kray trat nun auch noch Trainer Luciano Velardi zurück.

Auf dem Papier war es ein echtes Kellerduell. Am Mittwoch trat der FSV Duisburg beim FC Kray an. In der Oberliga Niederrhein belegen die beiden Teams die letzten beiden Tabellenplätze. Von Abstiegskampf war aber nur bei den Essener Gastgebern etwas zu sehen. Mit 5:0 gewann Kray das wichtige Spiel und konnte so den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze halten. Ganz andere Sorgen hat nun der Opponent aus dem Duisburger Norden. Nach der zehnten Pleite nach 13 Spieltagen warf Trainer Luciano Velardi das Handtuch und trat von seinem Posten zurück. "Die Mannschaft braucht jetzt einen neuen Impuls. Ich bin dem FSV dankbar, dass ich in der Oberliga arbeiten durfte. Aber es geht nicht mehr", sagte der scheidende Mann an der Seitenlinie nach dem Debakel in Kray der NRZ. Für Velardi war es nur ein kurzes Gastspiel beim FSV. Erst im Sommer hatte er den Trainerposten angetreten, keine vier Monate später ist dieses Kapitel aber bereits wieder beendet.