Oberliga-Spitzenteam TSG Balingen holt Simon Klostermann

Nach den markanten Veränderungen im Sommer vermeldet der Fußball-Oberligst TSG Balngen erneut drei Veränderungen auf der Habenseite: Vom FC 08 Villingen schließt sich, wie berichtet, Ivo Colic der TSG an; mit Jonas Fritschi und Simon Klostermann holt man zwei bekannte Gesichter zurück.

Fritschi (23) spielte bis 2023 in Balingen, studierte und kickte dann in den USA, und streift sich ab sofort wieder das TSG-Leibchen über. „Eine gute Verstärkung für die Defensive. In der Kette und ebenfalls im defensiven Mittelfeld“, urteilt Balingens Trainer Murat Isik.

Simon Klostermann (24) war 2020 vom SGV Freiberg nach Balingen gewechselt, ging dann zum SSV Ulm 1846, kehrte nach Freiberg zurück, spielte dort in der Regionalliga, und ist nun wieder bei der TSG, für die er bereits 69 Spiele (27 Tore) bestritten hatte. „Er wird uns in der Offensive variabler machen. Gegen den Ball ist er sehr fleißig und passt daher gut in unser Pressing System“, ist Geschäftsführer Jonathan Annel fest überzeugt.