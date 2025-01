Vertragsauflösung in der Regionalliga: Stürmer verlässt SGV Freiberg

Simon Klostermann, Stürmer des Regionalligisten SGV Freiberg, wird den Verein verlassen. In 66 Spielen erzielte der 24-Jährige insgesamt 16 Tore und bereitete sechs weitere vor. Trotz seiner erfolgreichen Vergangenheit im Verein und seiner Bedeutung als Leistungsträger endet seine Zeit in Freiberg vorzeitig.

Klostermann konnte in der laufenden Saison nicht wie gewohnt auftrumpfen. Aufgrund von Verletzungen kam er nur sporadisch zum Einsatz, was seine Rolle innerhalb der Mannschaft einschränkte. Der SGV Freiberg und Klostermann entschieden daher, die Zusammenarbeit einvernehmlich zu beenden.

Klostermann begann seine Karriere in der Jugend der TSG Hoffenheim und spielte in der U19 für den SGV Freiberg in der Oberliga. Nach zwei erfolgreichen Spielzeiten in der Regionalliga Südwest bei der TSG Balingen, wo er 19 Tore in 38 Spielen erzielte, kehrte er nach Freiberg zurück. Beim SSV Ulm war er ebenfalls aktiv, bevor er 2023 erneut zum SGV Freiberg stieß.

Blick auf die Tabelle

Der SGV Freiberg steht aktuell mit 35 Punkten nach 20 Spielen auf dem fünften Platz der Regionalliga Südwest. Trotz des Abgangs von Klostermann hat das Team gute Chancen, eine starke Rückrunde zu spielen und die Platzierung in der oberen Tabellenhälfte zu behaupten.

Abschied eines Leistungsträgers

Der Abgang von Simon Klostermann markiert das Ende einer erfolgreichen Zeit beim SGV Freiberg. Seine Tore und Vorlagen trugen maßgeblich zum sportlichen Erfolg des Vereins bei. Nun wird sich der SGV neu ausrichten, während Klostermann seinen Weg außerhalb des Vereins fortsetzt.