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Oberliga Niederrhein live: Hilden & Ratingen kämpfen um Regionalliga
Oberliga Niederrhein: Am letzten Spieltag entscheiden sich Meisterschaft und Aufstieg in die Regionalliga West - der VfB 03 Hilden geht als Tabellenführer vor Ratingen 04/19 in das Rennen. Live auf FuPa!
von André Nückel · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser
Tim Schneider (l.) will mit Hilden feiern, Damian Apfeld mit Ratingen. – Foto: Eichholz, Becker
Am 34. und letzten Spieltag der Oberliga Niederrhein entscheidet sich die Meisterschaft - und damit auch der Aufstieg in die Regionalliga West. Der VfB 03 Hilden will als Tabellenführer in St. Tönis die Meisterschaft feiern, Ratingen 04/19 hofft beim 1. FC Monheim doch noch auf den Titel. Auf FuPa gibt es alle Informationen und die Live-Ticker der Partien!
Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.
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