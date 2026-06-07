 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Oberliga Niederrhein live: Hilden & Ratingen kämpfen um Regionalliga

Oberliga Niederrhein: Am letzten Spieltag entscheiden sich Meisterschaft und Aufstieg in die Regionalliga West - der VfB 03 Hilden geht als Tabellenführer vor Ratingen 04/19 in das Rennen. Live auf FuPa!

von André Nückel · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser
Tim Schneider (l.) will mit Hilden feiern, Damian Apfeld mit Ratingen.
Tim Schneider (l.) will mit Hilden feiern, Damian Apfeld mit Ratingen. – Foto: Eichholz, Becker

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
Regionalliga West
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim

Am 34. und letzten Spieltag der Oberliga Niederrhein entscheidet sich die Meisterschaft - und damit auch der Aufstieg in die Regionalliga West. Der VfB 03 Hilden will als Tabellenführer in St. Tönis die Meisterschaft feiern, Ratingen 04/19 hofft beim 1. FC Monheim doch noch auf den Titel. Auf FuPa gibt es alle Informationen und die Live-Ticker der Partien!

>>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Niederrhein

>>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

________________

So steigt der VfB 03 Hilden auf

Der VfB 03 Hilden hat als Tabellenführer mehrere Möglichkeiten, aufzusteigen - wenig verwunderlich.

  • VfB 03 Hilden siegt beim SC St. Tönis: Meisterschaft und Aufstieg in die Regionalliga West sind sicher.
  • Hilden und St. Tönis teilen sich die Punkte: Hilden steigt auf, wenn Ratingen parallel nicht gewinnt. Eine Relegation wäre ausgeschlossen.
  • Hilden verliert beim SC St. Tönis: Hilden steigt auf, wenn Ratingen ebenfalls verliert. Spielt Ratingen in Monheim remis, geht es in die Entscheidungsrunde.

So steigt Ratingen 04/19 auf

Ratingen 04/19 kann nicht mehr aus eigener Kraft in die Regionalliga West aufsteigen, Schützenhilfe ist notwendig.

  • Ratingen 04/19 gewinnt beim 1. FC Monheim: Meisterschaft und Aufstieg in die Regionalliga West sind sicher, wenn Hilden in St. Tönis nicht gewinnt.
  • Ratingen 04/19 spielt in Monheim nur unentschieden: Hilden muss verlieren, dann ginge es in die Entscheidungsrunde.
  • Ratingen verliert in Monheim: Hilden steigt auf.

________________

Liveticker: 1. FC Monheim - Ratingen 04/19

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
15:30live

>>> Liveticker 1. FC Monheim - Ratingen 04/19

>>> Die letzten Informationen zum Spiel gibt es hier

________________

Liveticker: SC St. Tönis - VfB 03 Hilden

Heute, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
15:30live

>>> Liveticker SC St. Tönis - VfB 03 Hilden

>>> Die letzten Informationen zum Spiel gibt es hier

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein