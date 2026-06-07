Oberliga Niederrhein live: Hilden & Ratingen kämpfen um Regionalliga

von André Nückel · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser

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Tim Schneider (l.) will mit Hilden feiern, Damian Apfeld mit Ratingen. – Foto: Eichholz, Becker

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Am 34. und letzten Spieltag der Oberliga Niederrhein entscheidet sich die Meisterschaft - und damit auch der Aufstieg in die Regionalliga West. Der VfB 03 Hilden will als Tabellenführer in St. Tönis die Meisterschaft feiern, Ratingen 04/19 hofft beim 1. FC Monheim doch noch auf den Titel. Auf FuPa gibt es alle Informationen und die Live-Ticker der Partien!

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

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Die Vereinsverwaltung findest du hier.

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So steigt der VfB 03 Hilden auf

Der VfB 03 Hilden hat als Tabellenführer mehrere Möglichkeiten, aufzusteigen - wenig verwunderlich.

VfB 03 Hilden siegt beim SC St. Tönis: Meisterschaft und Aufstieg in die Regionalliga West sind sicher.

Hilden und St. Tönis teilen sich die Punkte: Hilden steigt auf, wenn Ratingen parallel nicht gewinnt. Eine Relegation wäre ausgeschlossen.

Hilden verliert beim SC St. Tönis: Hilden steigt auf, wenn Ratingen ebenfalls verliert. Spielt Ratingen in Monheim remis, geht es in die Entscheidungsrunde.

So steigt Ratingen 04/19 auf

Ratingen 04/19 kann nicht mehr aus eigener Kraft in die Regionalliga West aufsteigen, Schützenhilfe ist notwendig.