 2026-06-03T09:07:03.210Z

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Live: VfB Hilden greift gegen St. Tönis nach der Meisterschaft

Im letzten Spiel der Saison geht es für den VfB Hilden um die Meisterschaft in der Oberliga Niederrhein und den Aufstieg in die Regionalliga West.

von Marcel Eichholz · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Der VfB Hilden ist auf dem Weg in die Regionalliga.
Der VfB Hilden ist auf dem Weg in die Regionalliga. – Foto: Marcel Eichholz

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VfB Hilden
SC St. Tönis

Im spannenden Saisonfinale geht es für den VfB Hilden und den scheidenden Trainer Tim Schneider um alles. Gewinnt der VfB beim SC St. Tönis, ist die Meisterschaft in der Oberliga Niederrhein und der damit verbundene Aufstieg in die Regionalliga West sicher. Doch das Team ist gewarnt: Verfolger Ratingen 04/19 lauert nur einen Punkt hinter den Hildenern, könnte bei einem Patzer sogar noch vorbeiziehen. Auch ein Entscheidungsspiel ist noch möglich. FuPa Niederrhein tickert die Partie ausführlich live.

Morgen, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
15:30live

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Es ist das große Finale eines langen Kopf-an-Kopf-Rennens zwischen Hilden und Ratingen. Erst am letzten Spieltag der Saison wird die Meisterschaft in der Oberliga entschieden. Im Fernduell kämpfen die beiden Mannschaften um den Titel und den Regionalliga-Aufstieg. Während 04/19 beim noch abstiegsbedrohten 1. FC Monheim, der entsprechend alles reinwerfen wird, gefordert ist, geht es für Hilden zum SC St. Tönis, für den es sportlich um nichts mehr geht.

>>> Hier geht es zum ausführlichen Ticker

Durchaus vielversprechend ist die Ausgangslage. Gewinnt Hilden, sind sie durch und können feiern. Holt der VfB nur ein Unentschieden, darf Ratingen nicht gewinnen. Verliert Hilden und holt Ratingen einen Punkt, käme es zwischen den beiden zu einem Entscheidungsspiel, da beide die Saison punktgleich und mit ausgeglichenem direkten Vergleich beschließen würden. Ausführlich sind die möglichen Szenarien an dieser Stelle erklärt.

Der VfB Hilden steht vor dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Entsprechend groß ist auch die Vorfreude bei den Fans, die zahlreich in der Apfelstadt erwartet werden. Sogar ein Fanbus macht sich auf den Weg nach St. Tönis. FuPa Niederrhein wird sowohl die Partie der Hildener in St. Tönis, als auch das Gastspiel von Ratingen in Monheim ausführlich begleiten.

>>> Hier geht es zum Ticker von Monheim gegen Ratingen

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