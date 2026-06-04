Live im Ticker: Ratingen 04/19 muss in Monheim gewinnen

Viel hat sich zur Vorwoche nicht geändert: Ratingen 04/19 bleibt mit einem Minuspunkt Jäger von VfB 03 Hilden und muss weiter auf einen Patzer des Spitzenreiters hoffen, um den Regionalliga-Traum wahr werden zu lassen. Am letzten Spieltag der Oberliga tickert FuPa Niederrhein für euch live vor Ort die Partie zwischen dem 1. FC Monheim und Ratingen 04/19. Anpfiff ist am Sonntag, den 7. Juni um 15.30 Uhr.
Stimmungskiller war am vergangene Spieltag sicherlich, als VfB in letzter Sekunde den Siegtreffer gegen Monheim gemacht hat. Denn zu dem Zeitpunkt hatte Ratingen im eigenen Stadion bereits die DJK Adler Union Frintrop besiegt und alle Blicke richteten sich auf die Smartphones, um den Liveticker aus Hilden zu verfolgen.
Damian Apfeld und seine Mannschaften werden diesen Nackenschlag sicherlich in der Trainingswoche abgeschüttelt haben und vollste Konzentration auf einen Gegner richten, der dem Spitzenreiter schon erhebliche Probleme bereitet hat.
Denn nur ein Sieg im Rheinstadion Monheim könnte das letzte Quäntchen Hoffnung auf den Oberliga-Titel bewahren, das gleichbedeutend mit einem Ticket in Richtung Regionalliga West wäre. Ein Unentschieden bei gleichzeitiger Hilden-Niederlage würde nicht ausreichen, denn der direkte Vergleich der beiden Teams geht insgesamt mit 4:1 an den VfB. Für Ratingen wichtig ist in jedem Fall, dass Hilden in keinem Fall gegen den SC St. Tönis gewinnt – zugegeben eine wirklich hohe Hürde für Tim Schneiders Mannschaft.
Wie auch schon am vergangene Spieltag wird FuPa Niederrhein das Herzschlagfinale der Oberliga live vor Ort begleiten und euch sowohl aus St. Tönis, als auch aus Monheim mit einem ausführlichen Ticker versorgen.
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