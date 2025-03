Oberliga mit 20 Mannschaften droht - Arminia Bielefeld II vor Rückkehr

Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) in Person von Manfred Schnieders (Präsident), Andree Kruphölter (Vizepräsident Amateurfußball), Reinhold Spohn (Vorsitzender Verbands-Fußball-Ausschuss) und Thomas Berndsen (Leiter Abteilung Amateurfußball) hat die Oberligisten in einer E-Mail darüber informiert, dass die Ostwestfalen den Antrag gestellt haben, zur Spielzeit 2025/26 mit einer 2. Mannschaft an der Oberliga Westfalen teilzunehmen. Der DSC geht damit genau den gleichen Weg der Wiedereingliederung wie es der VfL Bochum vor einem Jahr getan hat. Der Widerstand unter den Oberligisten war groß, die die Angelegenheit auch sportrechtlich untersuchen ließen. Im Endeffekt sei aber alles regelkonform abgelaufen, war die damalige endgültige Entscheidung.

Schon in der vergangenen Saison gab es Überlegungen beim DSC Arminia Bielefeld, die am Ende aber nicht in die Tat umgesetzt wurden. Sportlich lief es damals auch wenig, selbst der Absturz in die Regionalliga schien möglich. Nun klopft der frühere Bundesligist zumindest wieder an die Tür der 2. Bundesliga (aktuell Platz 4 in der 3. Liga) und steht im DFB-Pokal-Halbfinale. Insbesondere dieser Erfolg hat viel Geld in die Vereinskassen gespült, bereits jetzt sind es über 3 Millionen Euro.

Geld, das nun wieder teilweise in einen eigenen Unterbau fließen soll. Dieser nahm zuletzt in der Oberliga-Spielzeit 2017/18 am Spielbetrieb teil. Wie Bochum II müsste auch Bielefeld II nach "alten Regularien" in die Westfalenliga wieder eingegliedert werden. Doch der VfL hat den Präzedenzfall geschaffen, dass das Präsidium des FLVW hier frei entscheiden und somit auch Bielefeld den Weg in die Oberliga frei machen darf. Alles andere wäre eine große Überraschung.