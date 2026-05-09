Oberliga live: Jüchens Trainer Klinger muss gegen Sonsbeck spielen

Vor neun Jahren hat Daniel Klinger zum letzten Mal in der Oberliga Niederrhein gespielt (damals für den TSV Meerbusch), doch am Samstag feiert der 40-Jährige sein Comeback: Weil die Personalnot seines VfL Jüchen-Garzweiler derart massiv ausfällt, wird der ehemalige Regionalliga-Spieler des VfL Bochum gegen den SV Sonsbeck wieder spielen - und das wohl in der Startelf. Sonsbeck steht zwei Punkte hinter Jüchen, beide Klubs benötigen händeringend Punkte im Abstiegskampf. Wie die Partie läuft, tickert Jens Kröll am Samstag ab 16 Uhr!
32. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfB 03 Hilden
So., 17.05.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SC St. Tönis 1911/20
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Sportfreunde Baumberg
So., 17.05.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - 1. FC Kleve
So., 17.05.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SpVg Schonnebeck
So., 17.05.26 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Blau-Weiß Dingden
So., 17.05.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - Ratingen 04/19
So., 17.05.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 17.05.26 15:30 Uhr FC Büderich - TSV Meerbusch
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