Oberliga live: Jüchens Trainer Klinger muss gegen Sonsbeck spielen

Hält Daniel Klinger 90 Minuten in der Oberliga durch? Der Jüchen-Trainer wird gegen Sonsbeck spielen. – Foto: Markus Becker

Vor neun Jahren hat Daniel Klinger zum letzten Mal in der Oberliga Niederrhein gespielt (damals für den TSV Meerbusch), doch am Samstag feiert der 40-Jährige sein Comeback: Weil die Personalnot seines VfL Jüchen-Garzweiler derart massiv ausfällt, wird der ehemalige Regionalliga-Spieler des VfL Bochum gegen den SV Sonsbeck wieder spielen - und das wohl in der Startelf. Sonsbeck steht zwei Punkte hinter Jüchen, beide Klubs benötigen händeringend Punkte im Abstiegskampf. Wie die Partie läuft, tickert Jens Kröll am Samstag ab 16 Uhr!

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Liveticker: VfL Jüchen-Garzweiler - SV Sonsbeck

>>> Liveticker VfL Jüchen-Garzweiler - SV Sonsbeck ________________ Liveticker: 1. FC Monheim - DJK Adler Union Frintrop

________________ Liveticker: Blau-Weiß Dingden - ETB SW Essen

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Morgen, 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck Schonnebeck KFC Uerdingen KFC Uerdingen 15:00 live PUSH

________________ Liveticker: 1. FC Kleve - FC Büderich

________________ Liveticker: TSV Meerbusch - SV Biemenhorst

________________ Liveticker: VfB 03 Hilden - Holzheimer SG

Morgen, 15:30 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden Holzheimer SG Holzheim 15:30 PUSH

Das ist der nächste Spieltag

32. Spieltag

Fr., 15.05.26 19:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfB 03 Hilden

So., 17.05.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SC St. Tönis 1911/20

So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Sportfreunde Baumberg

So., 17.05.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - 1. FC Kleve

So., 17.05.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SpVg Schonnebeck

So., 17.05.26 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Blau-Weiß Dingden

So., 17.05.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - Ratingen 04/19

So., 17.05.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 17.05.26 15:30 Uhr FC Büderich - TSV Meerbusch

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