 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Oberliga live: Jüchens Trainer Klinger muss gegen Sonsbeck spielen

Oberliga Niederrhein: Daniel Klinger hat seine aktive Laufbahn eigentlich beendet, doch weil die Personalnot des VfL Jüchen-Garzweiler weiter zugenommen hat, wird der ehemalige Regionalliga-Spieler gegen den SV Sonsbeck am Samstag sein Comeback feiern.

von André Nückel · Heute, 05:00 Uhr · 0 Leser
Hält Daniel Klinger 90 Minuten in der Oberliga durch? Der Jüchen-Trainer wird gegen Sonsbeck spielen.
Hält Daniel Klinger 90 Minuten in der Oberliga durch? Der Jüchen-Trainer wird gegen Sonsbeck spielen. – Foto: Markus Becker

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DJK Frintrop

Vor neun Jahren hat Daniel Klinger zum letzten Mal in der Oberliga Niederrhein gespielt (damals für den TSV Meerbusch), doch am Samstag feiert der 40-Jährige sein Comeback: Weil die Personalnot seines VfL Jüchen-Garzweiler derart massiv ausfällt, wird der ehemalige Regionalliga-Spieler des VfL Bochum gegen den SV Sonsbeck wieder spielen - und das wohl in der Startelf. Sonsbeck steht zwei Punkte hinter Jüchen, beide Klubs benötigen händeringend Punkte im Abstiegskampf. Wie die Partie läuft, tickert Jens Kröll am Samstag ab 16 Uhr!

>>> Das ist Daniel Klinger

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Liveticker: VfL Jüchen-Garzweiler - SV Sonsbeck

Heute, 16:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
16:00live

>>> Liveticker VfL Jüchen-Garzweiler - SV Sonsbeck

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Liveticker: 1. FC Monheim - DJK Adler Union Frintrop

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:00live

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Liveticker: Blau-Weiß Dingden - ETB SW Essen

Morgen, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:00

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Liveticker: SpVg Schonnebeck - KFC Uerdingen

Morgen, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
15:00live

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Liveticker: 1. FC Kleve - FC Büderich

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
15:00live

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Liveticker: TSV Meerbusch - SV Biemenhorst

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
15:00

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Liveticker: VfB 03 Hilden - Holzheimer SG

Morgen, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
15:30

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Liveticker: SC St. Tönis - VfB Homberg

Morgen, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
15:30live

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Hombergs Tor fällt zu spät

Gestern, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
3
1
Ratingen 04/19 hat im Titelrennen am Freitag gegen den VfB Homberg vorgelegt - mehr hier!

Das ist der nächste Spieltag

32. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfB 03 Hilden
So., 17.05.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SC St. Tönis 1911/20
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Sportfreunde Baumberg
So., 17.05.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - 1. FC Kleve
So., 17.05.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SpVg Schonnebeck
So., 17.05.26 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Blau-Weiß Dingden
So., 17.05.26 15:00 Uhr Holzheimer SG - Ratingen 04/19
So., 17.05.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 17.05.26 15:30 Uhr FC Büderich - TSV Meerbusch

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