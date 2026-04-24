Oberliga live am Freitag: Klickt euch rein - die Ticker

ETV trifft auf Vicky. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

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Tabellenführer Eimsbütteler TV (71 Punkte) empfängt mit SC Victoria (56) einen Gegner aus den Top vier. Während der ETV seine knappe Führung behaupten will, braucht Victoria jeden Zähler, um den Anschluss an Rang drei zu halten. Direkt dahinter lauert ETSV Hamburg (70), der nur einen Punkt Rückstand hat. Die Aufgabe bei USC Paloma ist jedoch alles andere als einfach, denn Paloma gehört zu den formstärkeren Teams der Liga und hat mit 51 Punkten weiterhin Ambitionen auf Rang vier. Auch TuS Dassendorf (64) bleibt im Rennen. Gegen TuRa Harksheide ist die Ausgangslage klar, doch ein weiterer Patzer würde den Abstand nach oben weiter vergrößern.

Buchholz gegen SVHR

Im Mittelfeld treffen mehrere direkte Konkurrenten aufeinander. FC Süderelbe gegen Niendorfer TSV sowie HT 16 gegen SC Vorwärts/Wacker Billstedt sind Duelle mit Blick auf die Platzierungen zwischen Rang neun und zwölf.