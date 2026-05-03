 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Oberliga Hamburg live: Die Spiele am Sonntag im Ticker

Oberliga Hamburg: TuS Dassendorf gewinnt Topspiel beim Eimsbütteler TV, FC Süderelbe schlägt HEBC Hamburg spät. FC Teutonia 05 Ottensen gewinnt 2:1 gegen FK Nikola Tesla, Joel Osei Szillat trifft entscheidend, Ottensen klettert auf Rang acht.

von red · Heute, 10:53 Uhr · 0 Leser
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Es geht weiter! – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

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Niend. TSV

Der 21. Spieltag der Oberliga Hamburg bringt Bewegung ins Titelrennen: TuS Dassendorf gewinnt beim Tabellenführer Eimsbütteler TV, während FC Süderelbe spät gegen HEBC Hamburg punktet und sich im Mittelfeld nach oben schiebt.

Der FC Teutonia 05 Ottensen beendet seine ausgeglichene Bilanz mit einem knappen Heimsieg gegen FK Nikola Tesla. In der Oberliga Hamburg rückt der Absteiger damit auf Rang acht vor, während Tesla weiter im unteren Tabellendrittel bleibt.

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Dassendorf wahrt letzte Chance

Fr., 01.05.2026, 15:00 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
0
1

Im Topspiel setzt TuS Dassendorf ein klares Zeichen im Aufstiegsrennen. Beim Tabellenführer Eimsbütteler TV gelang ein knapper, aber enorm wichtiger Auswärtssieg. Die Entscheidung fiel in der 55. Minute, als Martin Harnik den einzigen Treffer des Tages erzielte. Mit dem Erfolg verkürzt Dassendorf den Rückstand auf die Spitze und bleibt im Rennen um Platz eins, auch wenn der Abstand weiterhin fünf Punkte beträgt. Für den Eimsbütteler TV ist es ein Rückschlag: Trotz weiterhin 72 Punkten an der Spitze bleibt der Vorsprung auf ETSV Hamburg auf nur einen Zähler. Das Titelrennen bleibt damit hochspannend - zumal der ETSV bei gleicher Punktzahl nur minimal zurückliegt. Dassendorf hat fünf Punkte weniger und kann den Rückstand auf zwei Zähler verkürzen. ETV oder Dassendorf nimmt an der Regionalliga-Relegation teil.

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Süderelbe vor Klassenerhalt

Fr., 01.05.2026, 20:00 Uhr
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
1
0
Abpfiff

Im Mittelfeldduell zwischen FC Süderelbe und HEBC Hamburg fiel die Entscheidung erst spät - mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Lange deutete vieles auf ein torloses Remis hin, ehe Andres Munoz Hermes in der 82. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Mit diesem Sieg baut Süderelbe sein Punktekonto auf 45 Zähler aus und schiebt sich weiter in Richtung obere Tabellenhälfte. Das dürfte mehr oder weniger der Klassenerhalt sein. Für den HEBC Hamburg bleibt es bei 38 Punkten. In der dicht gestaffelten Zone zwischen Rang neun und 13 bedeutet die Niederlage einen kleinen Dämpfer, ohne dass sich die Ausgangslage grundlegend verändert.

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Wichtiger Sieg für Ottensen

Gestern, 12:00 Uhr
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
2
1
Abpfiff

Der FC Teutonia 05 Ottensen hat sich im Heimspiel gegen FK Nikola Tesla mit 2:1 durchgesetzt und damit in der Tabelle einen Schritt nach vorne gemacht. Die Mannschaft von Mehdi Saeedi-Madani steht nun bei 46 Punkten und schiebt sich auf Rang acht, knapp vor den FC Süderelbe, der bei 45 Zählern bleibt. Für Nikola Tesla bedeutet die Niederlage dagegen, dass der Aufsteiger mit 34 Punkten weiterhin auf Rang 15 steht und den Blick in der Schlussphase der Saison noch nicht vollständig von unten lösen kann.

Die Gastgeber gingen kurz vor der Pause in Führung. Caner Levent Bektas traf in der 41. Minute zum 1:0 und sorgte damit für den einzigen Treffer des ersten Durchgangs. Nach dem Seitenwechsel kam Tesla zurück: Fawaz Kassimou erzielte in der 62. Minute den Ausgleich und brachte die Gäste wieder in die Partie. Lange hielt dieser Zwischenstand allerdings nicht. Nur sieben Minuten später stellte Joel Osei Szillat die Führung für Teutonia wieder her (69.). Dieses 2:1 hatte bis zum Schlusspfiff Bestand, sodass Ottensen seinen 15. Saisonsieg feierte und seine Bilanz nach 31 Spielen auf 15 Siege, ein Remis und 15 Niederlagen stellte. Für Teutonia ist der Erfolg vor allem tabellarisch wertvoll, weil der Klub den Anschluss an das obere Mittelfeld hält und nach einer wechselhaften Saison weiter Boden gutmacht. Nikola Tesla bleibt trotz einzelner Achtungserfolge der vergangenen Wochen in einer Zone, in der der Abstand nach unten zwar vorhanden ist, die Saison aber weiterhin Konzentration verlangt.

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Liveticker: USC Paloma - TSV Sasel

Heute, 10:45 Uhr
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
0
0

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Liveticker: HT 16 - SV Curslack-Neuengamme

Heute, 12:30 Uhr
HT 16
HT 16HT 16
SV Curslack-Neuengamme
SV Curslack-NeuengammeCurs.-Neueng
12:30

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Liveticker: FC Türkiye Wilhelmsburg - SC Victoria

Heute, 13:00 Uhr
FC Türkiye Wilhelmsburg
FC Türkiye WilhelmsburgFC Türkiye
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
13:00

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Liveticker: SV Halstenbek-Rellingen - TuRa Harksheide

Heute, 14:00 Uhr
SV Halstenbek-Rellingen
SV Halstenbek-RellingenHalstenbek-R
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide
14:00

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Liveticker: TSV Buchholz - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

Heute, 14:00 Uhr
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
14:00

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Liveticker: ETSV Hamburg - Niendorfer TSV

Heute, 15:00 Uhr
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
15:00

Oberliga-Nachholspiele am Dienstag, 5. Mai 2026

Di., 05.05.2026, 19:00 Uhr
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
19:00

Di., 05.05.2026, 19:00 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
19:00

Di., 05.05.2026, 19:30 Uhr
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
FC Türkiye Wilhelmsburg
FC Türkiye WilhelmsburgFC Türkiye
19:30

Di., 05.05.2026, 19:30 Uhr
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
19:30

Oberliga-Nachholspiele am Mittwoch, 6. Mai 2026

Mi., 06.05.2026, 19:00 Uhr
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
SV Halstenbek-Rellingen
SV Halstenbek-RellingenHalstenbek-R
19:00live

Das sind die nächsten Spieltage

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