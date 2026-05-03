Oberliga Hamburg live: Die Spiele am Sonntag im Ticker

Im Mittelfeldduell zwischen FC Süderelbe und HEBC Hamburg fiel die Entscheidung erst spät - mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Lange deutete vieles auf ein torloses Remis hin, ehe Andres Munoz Hermes in der 82. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Mit diesem Sieg baut Süderelbe sein Punktekonto auf 45 Zähler aus und schiebt sich weiter in Richtung obere Tabellenhälfte. Das dürfte mehr oder weniger der Klassenerhalt sein. Für den HEBC Hamburg bleibt es bei 38 Punkten. In der dicht gestaffelten Zone zwischen Rang neun und 13 bedeutet die Niederlage einen kleinen Dämpfer, ohne dass sich die Ausgangslage grundlegend verändert.

________________ Wichtiger Sieg für Ottensen

Der FC Teutonia 05 Ottensen hat sich im Heimspiel gegen FK Nikola Tesla mit 2:1 durchgesetzt und damit in der Tabelle einen Schritt nach vorne gemacht. Die Mannschaft von Mehdi Saeedi-Madani steht nun bei 46 Punkten und schiebt sich auf Rang acht, knapp vor den FC Süderelbe, der bei 45 Zählern bleibt. Für Nikola Tesla bedeutet die Niederlage dagegen, dass der Aufsteiger mit 34 Punkten weiterhin auf Rang 15 steht und den Blick in der Schlussphase der Saison noch nicht vollständig von unten lösen kann.

Die Gastgeber gingen kurz vor der Pause in Führung. Caner Levent Bektas traf in der 41. Minute zum 1:0 und sorgte damit für den einzigen Treffer des ersten Durchgangs. Nach dem Seitenwechsel kam Tesla zurück: Fawaz Kassimou erzielte in der 62. Minute den Ausgleich und brachte die Gäste wieder in die Partie. Lange hielt dieser Zwischenstand allerdings nicht. Nur sieben Minuten später stellte Joel Osei Szillat die Führung für Teutonia wieder her (69.). Dieses 2:1 hatte bis zum Schlusspfiff Bestand, sodass Ottensen seinen 15. Saisonsieg feierte und seine Bilanz nach 31 Spielen auf 15 Siege, ein Remis und 15 Niederlagen stellte. Für Teutonia ist der Erfolg vor allem tabellarisch wertvoll, weil der Klub den Anschluss an das obere Mittelfeld hält und nach einer wechselhaften Saison weiter Boden gutmacht. Nikola Tesla bleibt trotz einzelner Achtungserfolge der vergangenen Wochen in einer Zone, in der der Abstand nach unten zwar vorhanden ist, die Saison aber weiterhin Konzentration verlangt.

________________

Liveticker: USC Paloma - TSV Sasel