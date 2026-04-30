ETV erhält Regionalliga-Lizenz & will aufsteigen! Spielort fast fix Der Eimsbütteler TV hat bei seiner Regionalliga-Meldung zunächst offen gelassen, ob er im Erfolgsfall wirklich aufsteigen würde. Mittlerweile herrscht Klarheit: Der Tabellenführer der Oberliga Hamburg will aufsteigen und hat auch so gut wie sicher eine Heimspielstätte gefunden. von ETV/red · Heute, 17:26 Uhr · 0 Leser

Gute Laune: ETV-Trainer Can Timo Schultz. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der Eimsbütteler TV (ETV) wird seine Oberliga-Mannschaft für die Regionalliga Nord 2026/2027 melden und damit sein Aufstiegsrecht wahrnehmen, wenn die Aufstiegsrunde erfolgreich bestritten werden kann. Die Eimsbütteler waren lange Zeit händeringend auf Stadionsuche für die Regionalliga. Jetzt soll der Sportpark Hinschenfelde des TSV Wandsetal neue Heimspielstätte werden.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Das Stadion im Sportpark Eimsbüttel, Heimstätte des ETV in der Regionalliga-Saison 2023/24, wurde vor zwei Jahren abgerissen und bislang nicht ersetzt. Im Bezirk Eimsbüttel steht aktuell kein regionalligataugliches Stadion zur Verfügung. In den vergangenen Wochen wurden alternative Spielstätten intensiv geprüft. Da diese einen finanziellen Mehraufwand bedeuten, musste parallel ebenfalls das Regionalliga-Budget angepasst werden. Insbesondere infrastrukturelle Anforderungen, wie die obligatorische Fantrennung, erfordern zusätzliche Investitionen. Dank an Verein, Sponsoren und Verband Frank Fechner, 1. Vorsitzender des ETV: „Wir freuen uns, aller Voraussicht nach eine neue Spielstätte für unser Team gefunden zu haben. Die Suche war sehr intensiv und schwierig, da in Hamburg kaum verfügbare Stadien auf Regionalliganiveau zur Verfügung stehen. Wir danken dem TSV Wandsetal sehr, ebenso allen Sponsoren und Unterstützenden, die nun diesen Aufstieg möglich machen.“