ETV erhält Regionalliga-Lizenz & will aufsteigen! Spielort fast fix

Der Eimsbütteler TV (ETV) wird seine Oberliga-Mannschaft für die Regionalliga Nord 2026/2027 melden und damit sein Aufstiegsrecht wahrnehmen, wenn die Aufstiegsrunde erfolgreich bestritten werden kann. Die Eimsbütteler waren lange Zeit händeringend auf Stadionsuche für die Regionalliga. Jetzt soll der Sportpark Hinschenfelde des TSV Wandsetal neue Heimspielstätte werden.
Das Stadion im Sportpark Eimsbüttel, Heimstätte des ETV in der Regionalliga-Saison 2023/24, wurde vor zwei Jahren abgerissen und bislang nicht ersetzt. Im Bezirk Eimsbüttel steht aktuell kein regionalligataugliches Stadion zur Verfügung. In den vergangenen Wochen wurden alternative Spielstätten intensiv geprüft. Da diese einen finanziellen Mehraufwand bedeuten, musste parallel ebenfalls das Regionalliga-Budget angepasst werden. Insbesondere infrastrukturelle Anforderungen, wie die obligatorische Fantrennung, erfordern zusätzliche Investitionen.
Frank Fechner, 1. Vorsitzender des ETV: „Wir freuen uns, aller Voraussicht nach eine neue Spielstätte für unser Team gefunden zu haben. Die Suche war sehr intensiv und schwierig, da in Hamburg kaum verfügbare Stadien auf Regionalliganiveau zur Verfügung stehen. Wir danken dem TSV Wandsetal sehr, ebenso allen Sponsoren und Unterstützenden, die nun diesen Aufstieg möglich machen.“
Albrecht Gundermann, Vorsitzender der ETV-Fußballabteilung, hatte bis zur letzten Minute um die Aufstiegsoption gekämpft: „Nun soll es die Mannschaft sportlich schaffen; alle anderen Voraussetzungen sind erfüllt. Wir sind voller Vorfreude. Den norddeutschen Fußball haben wir in den letzten Wochen gründlich kennengelernt und freuen uns über Vereine, wie den TSV Wandsetal oder sogar den SV Todesfelde in Schleswig-Holstein, wegen ihrer Solidarität unter Amateurvereinen. Genauso danken wir dem Hamburger und dem Norddeutschen Fußballverband. Hamburg braucht mehr Sportstätten!“
Der ETV ist in der Hamburger Oberliga aktuell Tabellenführer. Der zweitplatzierte ETSV Hamburg aus Billwerder hat aus finanziellen Gründen keine Lizenz für die Regionalliga eingereicht hat. Nur die TuS Dassendorf dürfte noch aufsteigen, sollte sie vor dem ETV rangieren. Das ist angesichts eines Acht-Punkte-Rückstands trotz eines Spiels weniger derzeit unwahrscheinlich. Am 1. Mai steigt um 15 Uhr das direkte Duell.
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