Nurhan Ardiclik, SV Hinterzarten: "Ist ein Highlight in der Saison" Der Trainer des Bezirksligisten spricht vor dem Derby gegen Hölzlebruck mit der BZ

BZ: Ihre Mannschaft wartet nach tollen Saisonstart derzeit seit fünf Spielen auf ein Erfolgserlebnis. Woran hapert es?

Ardiclik: Ich bin wirklich niemand, der das in der Regel thematisiert, aber aktuell haben wir großes Verletzungspech. Auch wenn unser Kader mit 22, 23 Mann gut besetzt ist, spüren wir die vielen Ausfälle enorm. Das wird kurzfristig nicht besser.



BZ: Dennoch steht Ihr Team auf einem für einen Aufsteiger starken siebten Rang. Wie bewerten Sie das erste Saisondrittel?

Ardiclik: Man kann schon noch sagen, dass wir im Soll sind. Wir wollen eine ruhige Saison spielen, doch dabei geht die Blickrichtung nach unten. Das oberste Ziel bliebt, dass wir am Ende mindestens fünf Teams hinter uns lassen.



BZ: Am Samstag steht das erste Derby mit dem SV Hölzlebruck in einem Ligaspiel seit 2017 an. Ein besonders Duell?

Ardiclik: Absolut. Das ist eines der Spiele, auf das ich mich bereits nach dem Aufstieg sehr gefreut habe. Ich war selbst zwei Jahre beim HSV und mit Hölzlebrucks Trainer Tobias Urban habe ich einst beim FC Löffingen zusammengespielt. In der Jugend hat er mich sogar mal kurzzeitig trainiert. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Auch zwischen den Spielern gibt es zahlreiche Berührungspunkte. Wir freuen uns auf viele Zuschauer.



BZ: Wie schätzen Sie den SV Hölzlebruck ein, der zuletzt selbst etwas schwächelte?

Ardiclik: Ich habe die Mannschaft vor der Saison sehr hoch eingestuft. Sie haben gute Einzelspieler. Wir müssen aber auf unsere Leistung schauen und ich hoffe, dass wir auch das Spielglück, das die kommenden Wochen zum Beispiel bei vielen Latten- und Pfostenschüssen gefehlt hat, am Samstag auf unserer Seite haben.