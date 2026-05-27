Nur noch ein Platz offen: So sieht die neue 3. Liga aus!

Große Enttäuschung bei Rot-Weiß Essen! RWE hat`s trotz Hinspielsieg in der Relegation nicht geschafft, in die 2. Liga aufzusteigen. Der Traditionsklub aus dem Ruhrpott scheiterte an der SpVgg Greuther Fürth und geht daher in der kommenden Saison 2026/27 erneut in der 3. Liga an den Start. Deutschlands dritthöchste Spielklasse ist damit so gut wie komplett. Den letzten freien Platz spielen Lok Leipzig und die Würzburger Kickers in Hin- und Rückspiel aus. Die Partien gehen am morgigen Donnerstag (in Leipzig) und am Montag in Würzburg über die Bühne.
1. Fortuna Düsseldorf (Absteiger 2. Liga)
2. Preußen Münster (Absteiger 2. Liga)
3. Rot-Weiß Essen
4. MSV Duisburg
5. FC Hansa Rostock
6. SC Verl
7. Alemannia Aachen
8. TSV 1860 München*
9. SV Wehen Wiesbaden
10. SV Waldhof Mannheim
11. FC Viktoria Köln
12. FC Ingolstadt 04
13. SSV Jahn Regensburg
14. VfB Stuttgart II
15. 1. FC Saarbrücken
16. TSG Hoffenheim II
17. SV Meppen (Aufsteiger RL Nord)
18. SG Sonnenhof Großaspach (Aufsteiger RL Südwest)
19. SC Fortuna Köln (Aufsteiger RL West)
20. Lok Leipzig/Würzburger Kickers (Relegation am 28.05. & 01.06.)
*Große Sorgen finanzieller Art gibt es mal wieder beim TSV 1860 München (FuPa berichtete!) Den Löwen fehlen offenbar 2,7 Millionen Euro, diese Liquiditätslücke will der DFB bis Mittwoch, den 3, Juni um 12 Uhr geschlossen wissen, ansonsten droht der Lizenzentzug und im schlimmsten Fall der Zwangsabstieg in die Regionalliga. Tritt der Worst-Case für die Sechziger ein, würde sich das Gesicht der 3. Liga noch einmal verändern. Das Präsidium von 1860 hat sich mittlerweile in einer Stellungnahme geäußert und versucht zu beschwichtigen: "Die Erbringung des Liquiditätsnachweises gegenüber dem DFB im Rahmen des Zulassungsverfahrens zur 3. Liga ist für den TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA ein regelmäßig wiederkehrender Vorgang zu Beginn einer neuer Spielzeit. Wir gehen aktuell davon aus, dass der Liquiditätsnachweis gegenüber dem DFB rechtzeitig erbracht wird."