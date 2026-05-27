Nur noch ein Platz offen: So sieht die neue 3. Liga aus! Lok Leipzig und die Würzburger Kickers spielen den letzten freien Platz im 20 Teilnehmer starken Feld aus von Mathias Willmerdinger · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Wegen finanzieller Probleme: Ob es auch in der kommenden Spielzeit Drittliga-Fußball im Grünwalder Stadion zu sehen gibt, ist noch nicht sicher. – Foto: Roland Schäfer

Große Enttäuschung bei Rot-Weiß Essen! RWE hat`s trotz Hinspielsieg in der Relegation nicht geschafft, in die 2. Liga aufzusteigen. Der Traditionsklub aus dem Ruhrpott scheiterte an der SpVgg Greuther Fürth und geht daher in der kommenden Saison 2026/27 erneut in der 3. Liga an den Start. Deutschlands dritthöchste Spielklasse ist damit so gut wie komplett. Den letzten freien Platz spielen Lok Leipzig und die Würzburger Kickers in Hin- und Rückspiel aus. Die Partien gehen am morgigen Donnerstag (in Leipzig) und am Montag in Würzburg über die Bühne.