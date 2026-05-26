1860 versinkt im Chaos: Ismaik kündigt Darlehensvertrag – Stopp der Gehaltszahlungen

Brauchen Lösungen: Geschäftsführer Paula (li.) & Präsident Mang. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Partyhüte auf, die Löwen-Meisterschaft jährt sich am Donnerstag zum 60. Mal. Es hätte schön sein können, Fredi Heiß und Co. gebührend zu feiern. Doch Sechzig wäre nicht Sechzig, wenn es abseits des Rasens nicht knallen würde. Wie durch die „BILD“ bekannt wurde, bleiben 1860 nur sieben Tage Zeit, um den Absturz in die Regionalliga Bayern zu vermeiden. Wie das Blatt berichtet, fehlen dem Meister von 1966 2,7 Millionen Euro, um die Auflagen für die Drittliga-Lizenz der Saison 2026/27 zu erfüllen. Stichtag ist der 3. Juni, 12 Uhr. Bis dahin muss die Liquidität beim DFB nachgewiesen werden.

Dass es bei den Löwen hinter den Kulissen brodelt, war bekannt. So bekam Absolut Sechzig aus dem Führungskreis der Sechzger vergangene Woche zu hören: „Bei uns brennt die Hütte!“ Doch es handelt sich nicht um die üblichen Machtspielchen im 1860-Kosmos zu dieser Jahreszeit. Am Ende lief es (fast) immer gleich: Mehrheitsgesellschafter Hasan Ismaik (HAM International Limited) wandelte Darlehen in Genusscheine um und entschärfte die Situation.