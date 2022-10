Nur 2:2! Aunkirchen gibt möglichen Sieg noch her.

Der FCA verpasste zunächst die frühe Führung. Nach einer halben Stunde gingen die Hausherren dann mit 1:0 in Führung, nach einem lange Ball aus der Abwehr sah der ASV-Keeper nicht gut aus, Maxi Semmler nutzte die Unsicherheit aus und markierte so das wichtige 1:0 für Aunkirchen. Das Tor gab aber nicht die notwendige Sicherheit, im Gegenteil - der ASV kam dadurch mehr und mehr auf. Zunächst wurde Langmeyers vermeintlicher Ausgleich per Kopf wegen Stürmer-Foul nicht gegeben, TW Ratz musste im kurzen Eck gegen Kohldorfer parieren und Schweiger blockte Mindls Abschluss nach einer Ecke. Von der 35. Minute bis zur Pause agierte der FCA in Unterzahl, brachte die Führung jedoch in die Kabine. Gleich nach der Halbzeit traf Dobler per Freistoß zum 2:0. Doch erneut war dadurch Ortenburg besser im Spiel und erzielte den Anschluss. Aus FCA-Sicht jedoch aus klarer Abseits-Position. Beim 2:2 agierte Aunkirchens Defensive mehrmals unglücklich, am Ende stand Langmeyer alleine vor Ratz und ließ sich die Chance nicht nehmen. In den letzten 20 Minuten warfen beide Teams alle taktischen Vorgaben über Bord und es ging hin und her, wobei der FCA die besseren Chancen hatte. Die beste bot sich Semmler, sein abgefälschter Schuss konnte Ortenburgs Keeper gerade noch übers Tor lenken. Die Gäste gingen ebenfalls auf das dritte Tor, kamen auch immer wieder gefährlich vors FCA-Gehäuse, der finale Abschluss fehlte aber. Der FCA hatte in dieser Phase auch Glück, dass ein möglicher Elfmeter nicht gegeben wurde. Nach Abpfiff waren beide Seiten mit der zu kurzen Nachspielzeit unzufrieden - ein Zeichen dafür, dass das Remis wohl in Ordnung geht.