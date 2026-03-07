Nürnberg strauchelt in Ansbach, Buchbach schlägt spät doppelt zu

Ein starker Auftritt sicherte Ansbach drei Punkte gegen den Spitzenreiter aus Nürnberg – Foto: MichaelOttSportfotografie

Regionalliga am Samstag, der 22. Spieltag. Bei herrlichen Fußballwetter kreuzten in sieben Spielen vierzehn Regionalligisten die Schwerter. Der Spitzenreiter aus Nürnberg musste gegen SpVgg Ansbach einen Dämpfer hinnehmen und verloren ihre Partie verdient mit 2:0. Die Verfolger hingegen machten ihre Hausaufgaben und rücken wieder Näher an den Club ran. Die Würzburger Kickers feierten einen knappen 1:0-Erfolg über den TSV Aubstadt, Unterhaching konnte im Spitzenspiel Illertissen mit 2:0 besiegen. Last-Minute-Action war zwischen Schwaben Augsburg und Buchbach geboten! In der Nachspielzeit erzielten die Gäste noch zwei Treffer und gingen somit mit einem Punkt nach Hause. Die Reserve vom FCA entführte dank dem ersten Saisontor von Ryota Onoda drei Punkte aus dem Manfred-Zollner-Stadion in Vilzing. Im Abstiegskampf wurde brüderlich geteilt - bei der Partie Greuther Fürth gegen Hankofen gab es nach einer ereignisreichen zweiten Halbzeit keinen Sieger. Memmingen und Viktoria Aschaffenburg kamen nicht über ein torloses Remis hinaus.

Im Topspiel des 22. Spieltags setzte sich die SpVgg Unterhaching mit 2:0 gegen den FV Illertissen durch. Die Hausherren erwischten die etwas aktivere Anfangsphase und nutzten ihre erste Drangperiode direkt zur Führung. In der 27. Minute verwandelte Simon Skarlatidis einen Foulelfmeter sicher flach ins linke Eck zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie zunächst offen, ehe Richard Meier in der 60. Minute für Unterhaching auf 2:0 erhöhte. Illertissen versuchte in der Schlussphase noch einmal Druck aufzubauen, blieb offensiv aber insgesamt zu harmlos. In der 85. Minute schwächten sich die Gäste zusätzlich selbst, als Max Zeller nach Gelb-Rot vom Platz musste. Am Ende stand ein verdienter Heimsieg für Unterhaching, das seine Chancen konsequenter nutzte und defensiv wenig anbrennen ließ.

Das einzige Tor des Tages fiel in der 34. Minute: Nach einem starken Zuspiel von Philipp Ochs durch die Schnittstelle blieb Tarsis Bonga vor dem Tor eiskalt und schob zur Führung für die Kickers ein. Kurz vor der Pause schwächte sich Aubstadt selbst: Leon Heinze sah in der 40. Minute zunächst Gelb und musste nur zwei Minuten später nach einem weiteren Foul mit der Ampelkarte vom Platz. Aubstadt ging damit in Unterzahl in die Kabine und musste die zweite Halbzeit mit einem Akteur weniger bewältigen. Im zweiten Durchgang war die Partie dann allerdings kein großes Spektakel mehr. Würzburg konnte aus der Überzahl nur wenig Kapital schlagen, während Aubstadt tief stand und auf Fehler der Gastgeber lauerte. Wirklich gefährliche Szenen blieben auf beiden Seiten rar. So blieb es am Ende beim knappen 1:0 für die Würzburger Kickers.

Der 1. FC Nürnberg II musste im Auswärtsspiel beim SpVgg Ansbach einen Dämpfer hinnehmen. Der Spitzenreiter unterlag mit 0:2. Die Hausherren erwischten einen perfekten Start. Bereits in der 10. Minute brachte Eric Weeger Ansbach per Strafstoß mit 1:0 in Führung. Nürnberg hatte im Anschluss deutlich mehr Ballbesitz, wirklich gefährlich wurde es vor dem Tor der Gastgeber jedoch kaum. So ging Ansbach mit der knappen Führung in die Halbzeitpause. Auch nach dem Seitenwechsel tat sich Nürnberg schwer, zwingende Chancen herauszuspielen. Stattdessen schlug Ansbach erneut zu: In der 55. Minute wurde ein Schuss von Luis Althaus noch abgefälscht und segelte unhaltbar in den Winkel zum 2:0. nVon Nürnberg kam an diesem Tag insgesamt zu wenig, während Ansbach eine solide und konzentrierte Leistung zeigte. Am Ende stand daher ein verdienter Heimsieg für die SpVgg Ansbach.

Im Duell zwischen dem FC Memmingen und SV Viktoria Aschaffenburg bekamen die Zuschauer über weite Strecken nur wenig Höhepunkte geboten. Memmingen hatte im ersten Durchgang klar mehr vom Spiel und kam auch zu einigen guten Möglichkeiten. Die Gastgeber kontrollierten die Partie, gingen mit ihren Chancen jedoch zu leichtfertig um und brachten den Ball nicht im Tor unter. Von Aschaffenburg kam offensiv dagegen kaum etwas – im ersten Abschnitt blieben die Gäste praktisch ohne nennenswerte Aktion nach vorne. Nach der Pause verlor die Begegnung dann weiter an Tempo. Viele Zweikämpfe im Mittelfeld prägten das Geschehen, echte Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Phasenweise wirkte es fast so, als könnten beide Teams auch mit der Punkteteilung leben und sie warteten nur auf den Schlusspfiff. Am Ende blieb eine insgesamt eher magere Partie ohne große Highlights.