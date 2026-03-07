Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vilzing verliert - Hankofen im Abstiegskampf nur mit Remis
Kirschbaum-Elf verliert das Heimspiel gegen Augsburg II knapp +++ Hankofen erkämpft sich einen Zähler gegen Fürth II
von Leah Hauzenberger · Heute, 15:56 Uhr · 0 Leser
Am Ende ist es ganz knapp: Vilzing verliert zuhause gegen Augsburg. – Foto: Thomas Gierl
Der 22. Spieltag der Regionalliga Bayern brachte am Samstagnachmittag aus niederbayerischer Sicht wenig Zählbares: Die DJK Vilzing unterlag der Profireserve des FC Augsburg hauchzart mit 0:1, während die SpVgg Hankofen-Hailing im Abstiegskampf gegen die SpVgg Greuther Fürth II (2:2) zumindest einen Punkt holte.
Nach einer schwächeren ersten Halbzeit unterliegt Vilzing der Profireserve aus Augsburg mit 0:1. Nach dem Seitenwechsel versuchten die Niederbayern zwar mehr und wurden auch öfter gefährlich, jedoch konnten sie ihre Chancen nicht in Zählbares ummünzen.
Matthias Graf (Co-Trainer DJK Vilzing): „Wir hatten in der Anfangsphase Probleme ins Spiel zu kommen und konnten nicht die Power wie gegen Burghausen aufs Feld bringen. Dann wurde es besser, allerdings bekommen wir dann in dieser Phase des Spiels das Gegentor. Wir müssen heute Augsburg gratulieren, sie waren letztlich der verdiente Sieger.“
Im Duell der Abstiegskandidaten gab es am Ende keinen Sieger. Mit einem 0:0 ging es zunächst in die Kabinen. Im zweiten Durchgang bekamen die Zuschauer dann vier Tore zu sehen. Die Gäste aus Hankofen kamen nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch einmal zurück und glichen mit zwei Treffern aus.
Tobias Beck (Trainer SpVgg Hankofen-Hailing): „Grundsätzlich sind wir mit dem Punkt zufrieden, weil es nach einem 0:2-Rückstand auswärts nicht selbstverständlich ist, noch etwas mitzunehmen. In der ersten Halbzeit hatten wir genug Chancen, um in Führung zu gehen, haben es aber – wie schon in München – nicht geschafft, uns zu belohnen. Durch eigene Fehler bringen wir den Gegner ins Spiel, kassieren nach einem Standard das 0:1 und kurz darauf das 0:2. Umso mehr spricht es für die Moral der Mannschaft, dass wir zurückkommen und noch den Ausgleich holen. Deshalb nehmen wir den Punkt mit, auch wenn heute mehr drin gewesen wäre.“