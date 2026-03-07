Vilzing verliert - Hankofen im Abstiegskampf nur mit Remis

Im Duell der Abstiegskandidaten gab es am Ende keinen Sieger. Mit einem 0:0 ging es zunächst in die Kabinen. Im zweiten Durchgang bekamen die Zuschauer dann vier Tore zu sehen. Die Gäste aus Hankofen kamen nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch einmal zurück und glichen mit zwei Treffern aus.

Tobias Beck (Trainer SpVgg Hankofen-Hailing): „Grundsätzlich sind wir mit dem Punkt zufrieden, weil es nach einem 0:2-Rückstand auswärts nicht selbstverständlich ist, noch etwas mitzunehmen. In der ersten Halbzeit hatten wir genug Chancen, um in Führung zu gehen, haben es aber – wie schon in München – nicht geschafft, uns zu belohnen. Durch eigene Fehler bringen wir den Gegner ins Spiel, kassieren nach einem Standard das 0:1 und kurz darauf das 0:2. Umso mehr spricht es für die Moral der Mannschaft, dass wir zurückkommen und noch den Ausgleich holen. Deshalb nehmen wir den Punkt mit, auch wenn heute mehr drin gewesen wäre.“