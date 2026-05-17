Noel Futkeu könnte zum RWE-Spielverderber in der Relegation werden

Noel Futkeu trifft in der Relegation auf seinen Ex-Verein RW Essen. – Foto: IMAGO / Zink

Der Traum vom Aufstieg in die 2. Bundesliga lebt bei Rot-Weiss Essen. Als Tabellendritter in der 3. Liga hat sich der Revierclub am Samstag für die Relegation qualifiziert. Nun steht auch fest, wer der Gegner ist. RWE trifft auf Greuther Fürth und damit auch auf Noel Futkeu. Der Angreifer, selbst bei den Rot-Weissen ausgebildet, könnte damit zum Spielverderber werden.

Mit 20 Treffer kürte sich Futkeu am letzten Spieltag in der zweiten Liga zum Torschützenkönig. In der Relegation könnte der gebürtige Essener bei seinem Ex-Verein Sorgenfalten auslösen. In Hin- und Rückspiel geht es für Fürth und Essen um den Startplatz in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Am Freitag kommt es an der Hafenstraße zum ersten Schlagabtausch (20.30 Uhr, FuPa-Liveticker), das Rückspiel steigt am Dienstag, den 26. Mai, ebenfalls um 20.30 Uhr.

Aus psychologischer Sicht dürfte es ein echter Krimi werden, gehen doch beide Mannschaft mit viel Selbstvertrauen in das Duell. Den Essenern gelang in der Nachspielzeit der umjubelte Siegtreffer gegen den SSV Ulm, der überhaupt erst zur Relegation berechtigte, die Fürther zeigten einen starken Auftritt am letzten Spieltag, ließen Fortuna Düsseldorf keine Chance und erklommen damit den Relegationsplatz.